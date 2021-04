USA zrušily vyslání válečných lodí do Černého moře, uvádí zdroj

Americké velvyslanectví v Ankaře oznámilo Turecku zrušení průjezdu dvou lodí amerického námořnictva přes Bospor do Černého moře, sdělil agentuře Sputnik zdroj v tureckém ministerstvu zahraničních věcí.

Původně se uvádělo, že dva americké torpédoborce Roosevelt a Donald Cook by měly vstoupit do vodní oblasti postupně 14. až 15. dubna a zůstat tam do 4. až 5. května.

Podle mluvčího Pentagonu Johna Kirbyho mají operace amerických válečných lodí v Černém moři „rutinní charakter“, USA tyto akce koordinují s tureckými úřady v rámci Konvence z Montreux.

Jak uvedl ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, plavba amerických lodí do Černého moře je doprovázena agresivní rétorikou, Moskva nechápe, jaké konkrétní cíle Washington sleduje.

USA prohlásily, že sledují činnost Ruska poblíž hranice s Ukrajinou

Spojené státy nadále pozorně sledují aktivitu ruské armády poblíž hranice s Ukrajinou a vyzývají Moskvu, aby ve svém jednání prokázala transparentnost, uvedl ve středu šéf Pentagonu Lloyd Austin.

„Pokračujeme v pečlivém sledování jejich činnosti (u hranic Ukrajiny) a toto téma konzultujeme s našimi partnery. Vyzýváme Rusko, aby zastavilo provokace a ukázalo transparentnost ohledně svých nejnovějších akcí,“ řekl Austin na společné tiskové konferenci s americkým ministrem zahraničí Anthonym Blinkenem a generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem po jednání v Bruselu.

USA se zavázaly pomáhat Ukrajině v její potřebě sebeobrany, dodal Lloyd Austin.

Ředitel CIA William Burns uvedl, že Rusko má na hranici s Ukrajinou dostatek vojenských sil, aby mohlo zahájit „vojenskou invazi“ do sousední země. Podle jeho názoru se Moskva snaží zastrašit ukrajinské orgány a vyslat signál do Washingtonu. Podle ředitele CIA to musí Spojené státy a jejich spojenci brát vážně.

V dubnu 2014 zahájily ukrajinské orgány vojenskou operaci proti samozvaným republikám LLR a DLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu na Ukrajině v únoru 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se obětí konfliktu stalo přibližně 13 tisíc lidí. Probíhá projednávání otázky řešení situace v Donbasu, a to i během jednání kontaktní skupiny v Minsku, která od září 2014 přijala již tři dokumenty upravující kroky k deeskalaci konfliktu. Nicméně i po dohodách o příměří mezi stranami konfliktu pokračují přestřelky.