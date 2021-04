Upřesňuje se, že nejvyšší státní představitelé budou hovořit o riziku eskalace, které vzniká v důsledku koncentrace ruských vojsk na hranici s Ukrajinou.

Ukrajinský prezident poobědvá s Macronem a po obědě oba uspořádají videokonferenci s kancléřkou Merkelovou, informuje agentura.

9. dubna francouzský velvyslanec na Ukrajině Etienne de Poncins řekl, že hlavním účelem Zelenského návštěvy je „setkat se s Macronem mezi čtyřma očima“.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian ve stejný den uvedl, že Francie bude společně s Německem pokračovat v úsilí v rámci normandského formátu o dosažení úplného plnění minských dohod ohledně Donbasu.

Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov 6. dubna vyjádřil názor, že Kyjev neprokazuje svůj úmysl odklonit se od vojenského urovnání situace v Donbasu.

Koncem března uskutečnili jednání ruský prezident Vladimir Putin, kancléřka Merkelová a prezident Macron. Diskutovali o situaci v Donbasu, v Bělorusku, Sýrii a Libyi, a také o společném boji proti pandemii koronaviru.

Při projednávání situace na jihovýchodě Ukrajiny strany potvrdily, že k minskému komplexu opatření neexistuje žádná alternativa.

Od roku 2014 Kyjev opakovaně vyslovuje předpovědi akcí ruských ozbrojených sil, včetně údajně plánovaných útoků. Ruský prezident Vladimir Putin již dříve uvedl, že Ruská federace se na nikoho nechystá útočit. Podle jeho slov je ruská hrozba „výmyslem těch, kteří chtějí vydělat na své roli předvoje v boji proti Rusku, získat za to nějaké bonusy a preference“. Peskov uvedl, že Rusko přesunuje vojáky na svém území a podle vlastního uvážení. Podle něj to nikoho neohrožuje a nemusí to nikoho znepokojovat.