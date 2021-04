Lékařka varovala před nebezpečím oblíbeného ovoce

Kromě toho se tomel nedoporučuje těm, kdo trpí nemocemi jícnu a žaludku.

„Kvůli svému svíravému efektu může tomel způsobit bolesti lidem s chronickými nemocemi. Může způsobit také pálení žáhy a říhání,“ vysvětlila lékařka.

Lidem s gastritidou doporučuje lékařka jíst toto ovoce bez slupky.

Marčenková doporučuje také kupovat velmi zralé a měkké plody, které nesvírají žaludek.

O tom, jaké potraviny se mohou stát příčinou potravinové otravy, a jak bojovat s jejími následky, v rozhovoru pro Sputnik promluvil kandidát lékařských věd, lékař gastroenterolog Marat Zinnatullin.

Podle jeho slov se může člověk otrávit jakýmikoli potravinami nebo nápoji, pokud jsou nekvalitní a zkažené. Nejčastěji to ale zaviňují mléčné výrobky, protože mají velmi krátkou dobu trvanlivosti.

„Jsou-li tyto potraviny nesprávně skladovány, nedodržuje-li se teplotní režim, stávají se živnou půdou pro bakteriální flóru, tvaroh, kyselá smetana a další mléčné výrobky mohou způsobit potravinovou otravu,“ podotkl Zinnatullin.

Vysvětlil, že když se otráví jen jeden člověk, znamená to, že snědl větší množství zkažené potraviny, když ale onemocní všichni, kdo tuto potravinu jedli, je to už potravinová infekce a ve zkaženém produktu byla patogenní flóra, která vyvolala infekční onemocnění.

Příčinou otravy se stává často alkohol, a to dokonce i kvalitní – důležitá je koncentrace a objem vypité lihoviny.

„Alkoholovou intoxikaci může způsobit i dobrý alkohol se všemi symptomy otravy: nevolnost, zvracení, průjem, ztráta vědomí a někdy dokonce i smrt. A pokud je to surogát alkoholu, bude na otravu potřeba menší objem, surogát ale vyvolává těžké následky. Přitom, když se dostane do organismu metylalkohol, bude protijedem právě etylalkohol, vyplívá z toho tedy, že v této situaci kvalitní alkohol naopak pomůže, bude to ale těžko zjistitelné,“ zdůraznil Zinnatullin.

Uvedl obecné zásady terapie při každé otravě – užívání pohlcovadel. Kromě toho nelze v žádném případě zastavovat zvracení nebo průjem, protože organismus se tak zbavuje nekvalitní potraviny. „Jiná věc je, když jsou zvracení nebo průjem nezastavitelné, což přivádí k dehydrataci. To už je vážná situace a je třeba pít více tekutiny, nejlépe minerálky. Když secítíte velmi špatně, je třeba zavolat lékaře,“ doporučuje Zinnatullin.