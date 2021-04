Vědci nalezli 2000 let stará zrcadla na „provedení do posmrtného života“. Většina z nich byla v provozuschopném stavu

Ve starověké hrobce v Číně bylo objeveno více než 80 bronzových zrcadel vyrobených během dynastie Západních Chanů. Vědci byli překvapeni skutečností, že ačkoli jsou zrcadla stará asi 2 000 let, mnoho z nich stále odráží světlo a na některých je možné vidět hieroglyfy.

Pohřebiště se nacházelo ve městě Cao-čuang v provincii Šan-tung. Vědci objevili více než 400 hrobek, které pravděpodobně patřily elitě té doby. Kromě hrobek byla také objevena sbírka keramiky a bronzových výrobků. Tyto objekty se datují do rané éry dynastie Západní Chan (202 př. n. l.-8 př. n. l.).

Nejpozoruhodnější z nalezených předmětů však byla bronzová zrcadla. Některé z nich jsou tak dobře zachovalá, že mohou být stále použity pro zamýšlený účel.

V dávných dobách, jak říkají vědci, to byl jeden z hlavních objektů, které byly uloženy v hrobech aristokratů. Byl to jeden z prvků rituálu provedení zesnulé osoby do posmrtného života.

Většina zrcadel, celkem jich bylo nalezeno kolem osmdesáti, byla vedle hlav zesnulých. Byly doprovázeny nápisy ukazující očekávání těchto lidí - přemýšleli o lepším životě po smrti.

Potřebovali zrcadla, aby si užili svůj odraz v posmrtném životě, v tom mnohem lepším životě. Vědci poznamenávají, že takové artefakty byly nalezeny nejen v ženských, ale i v mužských hrobkách. Zřejmě to znamená, že ženy i muži se během svého života obdivovali.

Podle archeologů jsou všechna bronzová zrcadla elegantně vyrobená. Jejich průměr se pohybuje od osmi do 22,1 centimetrů. Podle předběžných odhadů byly nejstarší z těchto artefaktů vyrobeny na konci období bojových království (475-221 př. n. l.) a nejnovější zrcadla jsou datována do konce vlády dynastie Západních Chanů.

Vědci se domnívají, že nalezené hrobky patřily zástupcům vyšší třídy. Vyplývá to z historických písemných pramenů. Z nich je známo, že císař Liou Fu-tchun, zakladatel dynastie Chan (206 př. n. l. - 220 n. l.), vytvořil jakési zvláštní město výhradně pro aristokraty.

Udělal to, aby je lépe kontroloval. Luxusní rezidence se nacházely čtyři kilometry od nalezené hrobky. Archeologové proto předpokládají, že zde byli pohřbeni obyvatelé tohoto elitního města.