3 chyby, které dělají čaj nezdravým. Děláte je?

Nicméně, zatímco pití čaje je zdravé, pokud si nedávejte pozor na to, co vkládáte do hrnečku, váš šálek se může stát nezdravým docela snadno.

To je důvod, proč portál Eat This Not That zveřejnil seznam chyb, které dělají čaj nezdravým, takže se můžete vyhnout přeměně odpoledního čaje na kalorickou bombu.

Přidáváte příliš mnoho cukru nebo umělých sladidel

Ať už je to kostka cukru nebo stříkání vašeho oblíbeného medu, cukr je cukr. Přidání něčeho sladkého do čaje vám dlouhodobě neublíží. Pokud však do šálku přidáváte příliš mnoho sladkých věcí, váš čaj může snadno přejít ze zdravého na nezdravé opravdu rychle. Nejlepší způsob, jak si vychutnat čaj, je pít bez cukru.

Ale co umělá sladidla? Pokud stále toužíte po něčem sladkém ve svém čaji, ale nechcete všechny tyto kalorie, zdá se, že odpovědí je použití alternativy sladidla s nulovými kaloriemi.

Je však důležité si uvědomit, že tato umělá sladidla mají limit. Ujistěte se, že příjem náhražek cukru je minimální.

Přidáváte příliš mnoho smetany

Smetana – nebo mléko – je další běžnou přísadou do šálku čaje. Podobně jako cukr budete chtít omezit příjem této potraviny, abyste to nepřeháněli s kaloriemi. Ano, je stále v pořádku přidat trochu smetany do čaje, ale nezapomeňte jej změřit, abyste nevysrkávali kalorie.

Nepřevařujte si čaj

Když pijete šálku čaje, průměrné množství kofeinu, které dostanete do organizmu, se pohybuje od 20 do 40 miligramů (ve srovnání s šálkem kávy, který má kolem 100 miligramů). Pokud však nebudete opatrní s množstvím času spaření čaje, kofein ve vašem šálku se může výrazně zvýšit! Pokud plánujete snížit příjem kofeinu pro vaše zdraví, kontrolujte, jak dlouho si vaříte čaj, abyste to nepřeháněli s kofeinem. Navíc čaj nebude chutnat tak zahořkle!