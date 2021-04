Vesmírná loď Sojuz MS-17 s posádkou ISS úspěšně přistála

V lodi se vrátili po půlroční směně na Mezinárodní vesmírné stanici ruští kosmonauti Sergej Ryžikov, Sergej Kuď-Sverčkov a Američanka Kathleen Rubinsová. Po jejich odletu zůstává na ISS sedm lidí, včetně dvou občanů Ruska.

Všichni tři členové posádky vesmírné lodě Sojuz MS-17, která přistála v kazachstánské stepi, opustili přistávací modul za pomoci záchranářů, oznámil Roskosmos.

​Jako prvnímu záchranáři pomohli veliteli posádky Sergeji Ryžikovovi (protože seděl nejblíže výstupnímu otvoru), poté astronautce Kathleen Rubinsové, které darovali kytici květin. „Cestujte loďmi Roskosmosu,“ řekl kosmonaut Anatolij Ivanišin, který událost komentoval v přímém přenosu.

Jako posledního vytáhli záchranáři z lodě Sergeje Kuď-Sverčkova. Poté dali každému roušku.

Jak vysvětlil Ivanišin, aby se dotyční dostali z lodě ven a vyšli, potřebují pomoc odborníků.

„Když jsem se pokusil ujít 10 metrů k modrému autu (pátracímu a evakuačnímu automobilu), myslel jsem, že jsem ještě nikdy v životě nechodil,“ vzpomíná si kosmonaut na svůj návrat z vesmíru.

Ruští kosmonauti následně odletí do Hvězdného městečka u Moskvy, a astronautka – do USA.

Připomeňme, že posádka Sojuzu MS-17 odletěla do vesmíru před 184 dny. Za dobu expedice uskutečnili Ryžikov a Kuď-Sverčkov jeden výstup do volného vesmíru z výstupních dveří, které se neotevíraly přes 11 let. Za dobu letu utěsnili dvě trhliny v přechodné komoře modulu Zvezda, i když menší netěsnost zůstala.

Rubinsová vstoupila do volného vesmíru během půlročního letu hned dvakrát. Kromě toho v době, kdy byla na oběžné dráze, ji NASA zařadila do skupiny astronautů pro přípravu pilotovaných letů k Měsíci v rámci programu Artemis.