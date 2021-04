Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan již dříve promluvil o podpoře „Krymské platformy“ Kyjeva na základě výsledků jednání se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským v Istanbulu. Podle jeho slov podporuje Turecko územní celistvost a svrchovanost Ukrajiny, a jeho zásadní pozicí je neuznání „anexe“ Krymu. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov ze své strany prohlásil, že v Kremlu doufají, že přesvědčí Turecko o nesprávnosti jeho pozice vůči Krymu.

„Turečtí předáci by měli vyslyšet hlasy obyvatel poloostrova, zejména Krymských Tatarů, o jejichž podpoře tak často mluví Erdogan. Pro jasnější pochopení by bylo dobré, abyna Krym a na místě se o tom přesvědčil, než aby si vytvářel vlastní názor na základě lživých zpráv od radikálních předáků organizace Medžlis* krymskotatarského národa, žijících na Ukrajině, která nemá s Krymskými Tatary nic společného, a která byla v Rusku uznána za extremistickou a byla zakázána. Schůzka prezidenta Turecka s představiteli Krymských Tatarů z Krymu na nejvyšší úrovni by pomohla alespoň navázat užší součinnost mezi oběma zeměmi,“ řekl Umerov v rozhovoru pro Sputnik.

Podle jeho slov v pozici Turecka vůči Krymu zatím existují jisté fóbie.

„Turecko nevystupuje ani tak pro ukrajinský Krym, jako pro turecký. Jsem ale přesvědčen, že pragmatismus tureckého lídra a jeho osobní vztahy s ruským prezidentem sehrají v dohledné budoucnosti svou roli, a Krym bude uznán jednoznačně za ruský, a to nejen Tureckem,“ řekl Umerov.

Zmiňme, že Krym se stal ruským regionem po referendu, které tam bylo uspořádáno v březnu roku 2014. V něm se 96,77 % krymských voličů a 95,6 % obyvatel města Sevastopol vyslovilo pro zapojení do složení Ruska. Ukrajina ale i nadále považuje Krym za své dočasně okupované území. Ruské vedení nejednou prohlásilo, že obyvatelé Krymu demokratickou cestou, v plném souladu s mezinárodním právem a se stanovami OSN hlasovali pro nové sjednocení s Ruskem. Podle ruského prezidenta je otázka Krymu „definitivně vyřešena“.

* extremistická organizace zakázaná v Rusku