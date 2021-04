Íránská vláda pojmenovala člověka podezřelého ze sabotáže na jaderném zařízení

„Jedná se o Reza Karimu, 43 let, pracoval na tom objektu. Z Íránu utekl poté, co se o něm dozvěděli příslušníci bezpečnostních složek,“ stojí ve zprávě íránské televize.

Organizace pro atomovou energii Íránu 11. dubna uvedla, že na závodě pro obohacování uranu v Natanzu došlo k nehodě v síti rozdělování elektrické energie. To se dotklo podzemních centrifug.

Podle informací novin The New York Times by útok mohla mít na svědomí izraelská tajná služba. Tvrdilo se, že škody byly způsobeny explozí.