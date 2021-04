Ve Velké Británii se konal pohřeb prince Philipa

Princův pohřeb vykonali opat Westminsterského opatství David Hoyle a arcibiskup z Canterbury Justin Welby. Během bohoslužby hrál malý čtyřčlenný sbor fragmenty vybrané vévodou z Edinburghu.

V kostele bylo přítomno jen 30 lidí, a to v souladu s koronavirovými opatřeními. Podle dřívějších plánů mělo být na pohřeb prince Philipa pozváno 800 lidí, ale pandemie se zasloužila o velmi významné úpravy obřadu.

Britský premiér Boris Johnson se odmítl zúčastnit pohřbu s tím, že své místo rád přenechá, aby se posledního rozloučení mohlo zúčastnit co nejvíce blízkých příbuzných zesnulého.

Vévoda bude pohřben v královské hrobce kaple, která bude sloužit jen jako jeho dočasné útočiště. Po smrti jeho vdovy budou ostatky prince Philipa přesunuty tam, kde jsou pohřbeni královniny rodiče – král Jiří VI. a královna Alžběta, její mladší sestra princezna Margaret a kde bude pohřbena i sama Alžběta II. Pár, který spolu žil 73 let, se tak bude moci znovu sejít.

Smrt prince Philipa

Nedávno jsme uváděli, že dne 9. dubna zemřel manžel královny Alžběty II., princ Philip.

„S hlubokým zármutkem královna Alžběta II. informuje o smrti svého milovaného manžela, Jeho královské Výsosti Philipa, vévody z Edinburghu,“ stojí ve tweetu královské rodiny.

Za zmínku stojí, že v únoru byl princ Philip přijat do nemocnice kvůli nespecifikovaným problémům. Začátkem března úspěšně podstoupil operaci srdce. 99letý princ byl měsíc v péči lékařů. Do nemocnice byl přijat v rámci „preventivního opatření“ 16. února poté, co se necítil dobře.

Královnin manžel byl později převezen do Nemocnice svatého Bartoloměje, kde úspěšně podstoupil operaci chronického srdečního onemocnění, než byl převezen zpět do Nemocnice krále Edwarda VII. Princ Philip strávil v londýnské Nemocnici krále Edwarda VII. celkem 28 nocí. V březnu pak nemocnici opustil.

Princ Philip byl manželem britské královny Alžběty II. Byl příslušníkem šlesvicko-holštýnsko-sonderbursko-glücksburské dynastie, která zahrnuje královské rodiny Dánska, Řecka a Norska. S Alžbětou měl čtyři děti (Charles, Anne, Andrew a Edward), přičemž první dvě se narodily ještě před tím, než se Alžběta stala královnou.