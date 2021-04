Sonda New Horizons dosáhla hranice Sluneční soustavy

Tým, který odpovídá za sondu New Horizons, zveřejnil snímek nejvzdálenějšího objektu vytvořeného člověkem – kosmické lodi Voyager 1. Vznik fotografie se shoduje s momentem, kdy New Horizons dosáhne vzdálenost 50 astronomických jednotek od Země, uvádí se na stránce NASA.

New Horizons byla vyslána do vesmíru v roce 2006. Jako první v historii získala snímky systému Pluta a také Arrocotu, objektu Kuiperova pásu, který byl určen jako planetesimal, který se zachoval z dob formování sluneční soustavy. V současnosti stanice zkoumá prašné a plazmové prostředí Kuiperova pásu, pozoruje vzdálené objekty a shromažďuje údaje o slunečním větru a také o mezihvězdných iontech za hranicemi oběžné dráhy Marse.

18. dubna v 14.42 stanice dosáhne vzdálenosti 50 astronomických jednotek (7,5 miliard kilometrů) od Země, a stane se tak pátým objektem, který to dokázal. V současnosti signál z New Horizons na Zemi a zpět putuje téměř 14 hodin.

Aby vědci oslavili tento okamžik, zveřejnili snímek hvězdného pole, který New Horizons pořídila 25. prosince 2020. Snímek zachycuje polohu Voyageru 1- nejvzdálenějšího objektu vytvořeného člověkem, který se teď nachází ve vzdálenosti více než 152 astronomických jednotek od Slunce.

V době vzniku snímku byla vzdálenost mezi aparáty 18 miliard kilometrů. Sam Voyager 1 je méně výrazný v porovnání s hvězdami v pozadí a vzdálenými galaxiemi, proto je velice těžké ho spatřit. Určit polohu Voyageru 1 se vědcům povedlo na základě nepřetržité výměně signálu mezi Voyagerem 1 a Zemí

Očekává se, že v květnu tohoto roku New Horizons na dálku prozkoumá tři objekty v Kuiperově pásu. V létě pak zkusí najít nový cíl letu. Bohužel, zda zařízení překonalo heliopauzu se kvůli omezenému zdroji radioizotopového termoelektrického generátoru nedovíme. On může pracovat jen do dosažení vzdálenosti sto astronomických jednotek.