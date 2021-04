Opuštěné ropné vrty v Texasu vytváří hrozbu pro životní prostředí

Jedná se především o Permskou pánev – ropnou oblast, která se nachází na území států Texas a Nové Mexiko.

Zmiňme, že Permská pánev je centrem ropného průmyslu Spojených států. V posledních letech se tady pracovalo na nalezištích ropné břidlice.

Těžba břidlicové ropy je v porovnání s klasickými druhy dražší, protože je technologický proces při těžbě složitější a pracnější. To dělá tento byznys přínosným pouze za podmínky, že jsou ceny za suroviny ve světě vysoké.

Velká část těžebních společností zkrachuje kvůli tomu, že musí dlouho udržovat ceny na nízké úrovni, a proto fakticky opouští ropné vrty. Když ropná společnost pozastavuje práci v ropné oblasti, má v souladu se zákony Spojených států povinnost zakonzervovat vrty a jeřáby, které už více nebude používat. Takové opatření je nezbytné k tomu, aby nedošlo ke znečištění přírodního prostřední. Ropa, která zůstává ve vrtech, stejně jako jiné látky, například metan, může prosakovat do půdy.

Tak zní zákon. Skutečnost je však podle novin úplně jiná. Spousta těžebních společností nepřistupuje ke konzervaci vrtů odpovědně.

The Gurdian uvedl příběh farmářské rodiny Briggsů. Před několika lety koupili pozemek s domem v Texasu. Stejný pozemek však koupila také společnost 7S Oil and Gas. Podle amerických zákonů můžou společnosti koupit podzemní část pozemku i tehdy, když pozemek na povrchu již má svého majitele. O několik let později společnost 7S Oil and Gas zkrachovala a na pozemku zanechala několik desítek opuštěných vrtů, které produkují nebezpečné chemické látky a můžou způsobit změny v klimatu, nebo otravu zdrojů pitné vody.