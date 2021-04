Hra o trůny už není na prvním místě. Seriál o Pánovi prstenů bude nejdražší v historii

Vysoce očekávaný fantasy seriál bude stát mnohem více peněz, než byly předchozí rekordní odhady. Stane se tak „největším televizním seriálem, který byl kdy vyroben“. The Hollywood Reporter potvrdil, že Amazon utratí zhruba 465 milionů amerických dolarů, a to jen za první sérii seriálu.

Tato částka je tak daleko za předchozími odhady, které odhadly fantasy drama na již rekordních 500 milionů dolarů za několik sezón seriálu.

„Co vám mohu říci je, že Amazon jen v první sezóně utratí asi 650 milionů novozélandských dolarů,“ řekl pro Morning Report Stuart Nash, ministr hospodářského rozvoje a cestovního ruchu země. „To je fantastické, opravdu je… Bude to největší televizní seriál, který byl kdy vyroben,“ dodal.

Údaje byly poprvé zveřejněny v rámci zákona o oficiálních informacích novozélandské vlády a původně o nich informoval novozélandský outlet Stuff. Dokumenty také potvrdily, že studio plánuje na Novém Zélandu natočit potenciálně pět sezón.

Pro srovnání, produkceod HBO stála zhruba 100 milionů dolarů za sezónu, přičemž její cena za epizodu začínala na přibližně šesti milionech dolarů za první řadu, a nakonec v osmé sérii vzrostla na přibližně 15 milionů dolarů za epizodu.

Stojí za zmínku, že rozpočet na následující sezóny Pána prstenů by mohl být mnohem nižší než číslo první sezóny. Při budování nového fantasy světa – jako jsou scény, kostýmy a rekvizity – které budou použity v celé sérii, jsou značné počáteční náklady.

Výdaje Amazonu způsobí daňovou slevu ve výši 114 milionů dolarů USA. Ministerstvo financí označilo show za „významné fiskální riziko“, a to vzhledem k tomu, že neexistuje žádná omezená výhoda toho, kolik by Amazon, a tedy i vláda, mohli utratit. Jiní však poukazují na to, že zvýšení místních výdajů ze strany produkce a potenciální nárůst cestovního ruchu ze strany fanoušků Pána prstenů daleko převažují nad potenciálními úplatky financovanými daňovými poplatníky.

Amazon získal práva na franšízu Tolkiena v roce 2017 a brzy se odhadovalo, že by se seriál mohl nakonec stát prvním televizním pořadem na světě, který bude stát jednu miliardu dolarů po zohlednění dohody o právech, výroby a marketingu na více sezón.

V seriálu hrají Robert Aramayo (Hra o trůny), Owain Arthur (Království), Nazanin Boniadi (Dva světy), Tom Budge (Pacifik), Ismael Cruz Cordova (Úlovek), Joseph Mawle (Hra o trůny) a mnoho dalších. J.D. Payne a Patrick McKay (Star Trek 4) jsou v seriálu showrunnery.