Rus uvázl na čínské show talentů

Podle některých médií se mladý muž původem z Vladivostoku dostal do talentové show Produce Camp 2021 v Číně původně jako překladatel, nakonec ho ale přesvědčili, aby se zapojil jako účastník. Podle informací z médií, Rusovi přislíbili, že zůstane pouze dva týdny, nakonec podepsal kontrakt a začal vystupovat pod pseudonymem Lelush, na počest anime hrdiny.

Show však trvá déle než měsíc, fanoušci i nadále hlasují za Ivanova a on pokračuje pořád dál a dál. V jednom z dílu show se mladý Rus zmínil, že v souladu s pravidly soutěže vyhrál a postoupil do dalšího kola, ale pro něj je to prohra.

„Já opravdu nechci být ve skupině. Mým snem je být návrhářem, mít svobodu a stát se modelem,“ uvedl Vlad na kanálu show na Youtubu.

Uživatelé Twitteru, kteří sledují show, spustili flash mob s hashtagem #FreeLelush a vyzvali diváky nehlasovat za Vlada a pomoci tak, aby se mladík mohl vrátit domů.

„Nechte Lelushe jít domů. Není žádnou hračkou, ale živým člověkem. Je spousta talentovaných účastníků, kteří se chtějí dostat do skupiny. Hlasujte za ně a netrapte člověka,“ napsal jeden z uživatelů.

Mnoho účastníků flash mobu věří, že Vlad nemůže show opustit kvůli pokutám, stanoveným smlouvou.

„Je mi ho tak líto. Uvízl v zemi a kvůli pokutám ani neměl možnost jít domů. Navzdory tomu, že lidi vidí jeho utrpení, pořád ho volí. Proč? Proč toho člověka prostě nepustit domů,“ uvedl jeden z uživatelů Twitteru.