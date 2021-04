K princi Harrymu byla po jeho příjezdu do Británie ze strany Williama a zbytku rodiny cítit jistá „chladnost“

Bratři byli odděleni svým bratrancem, když kráčeli za rakví vévody z Edinburghu na cestě do kaple svatého Jiří ve Windsoru.

Bylo to poprvé, co se William a Harry objevili společně na veřejnosti od doby, kdy vévodové ze Sussexu odešli do LA.

Královské zdroje nyní tvrdí , že během pohřbu byla ze strany Williama a zbytku rodiny k Harrymu citelná jakási „chladnost“, přestože se zdálo, že se bratři usmířili , když po bohoslužbě odcházeli z kaple svatého Jiří.

Sourozenci si zachovali kamenné výrazy, když kráčeli za dědečkovou rakví, avšak „odděleni“ byli bratrancem Peterem Phillipsem.

William seděl se svou manželkou Kate přímo naproti Harrymu, ale nezdálo se, že by navazoval oční kontakt, místo toho raději zaměřil svůj pohled na rakev svého dědečka.

Zdroje listu The Mail on Sunday sdělily, že Harry po svém příjezdu do Británie před týdnem zažil od mnoha svých příbuzných „velkou chladnost“.

„Ironií je, že jediný, kdo mu vyjádřil sympatie, je princ Andrew,“ řekl jeden ze zdrojů.

Dále se uvádí, že pokud jde o ostatní, cítit byl hluboký pocit ochrany vůči královně a roztrpčení vůči Harrymu. Poté, co celý svět sledoval rozhovor Harryho a jeho manželky s Oprah Winfreovou, nemají s Harrym příliš mnoho sympatií.

Princezna Anna, princ Edward a jeho žena Sophie Harryho před ani během včerejší bohoslužby nijak neuznali.

„Jsou stále velmi rozrušení,“ dodal zdroj s tím, že si prý všichni myslí, že se choval otřesně.

Minulý týden se však hovořilo o tom, že William krátce mluvil se svým bratrem po telefonu, i když zdroj uvedl, že komunikace byla spíše formou „textovek než hovorů“.

Podle jedné zprávy William požádal batrance Petera Phillipse, aby stál mezi ním a Harrym během pohřbu.

Naposledy byli bratři viděni společně na veřejnosti 9. března loňského roku, kdy se zúčastnili bohoslužby Commonwealthu ve Westminsterském opatství a už tehdy bylo jasně vidět napětí mezi vévody z Cambridge a Sussexu.