Zacharovová: Praha se snažila zakrýt informace o odhalených přípravách státního převratu v Bělorusku

Zprávy o vyhoštění ruských diplomatů z Česka měly z informačního pole vytěsnit zprávy o rozkrytí plánů připravovaného převratu v Bělorusku, prohlásila tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.

„Úplně to působí tak, a je to podepřeno faktickým materiálem, že v informačním prostoru, hlavně v tom západním, bylo pro naše západní partnery důležité udělat vše tak, aby bylo možné překrýt důležitost a aktuálnost těch informací, které byly publikovány jak ze strany Ruské federace, tak i ze strany Běloruska ohledně… plánů na konstituční převrat (v Bělorusku),“ uvedl Zacharovová na televizním kanálu Rossia 1, když odpovídala na otázku o tom, zdali je možné označit za „krycí operaci“ chování, kdy hodinu po odhalení plánů na převrat v Bělorusku „vystoupila Praha“.

Diplomatka dodala, že souhlasí s experty, kteří uviděli korelaci mezi těmito dvěma událostmi a upřesnila, že česká vláda chápala, jaké následky bude mít její chování.

„Oni nemohli nechápat, jaká bude reakce, protože jejich konání je karikaturní. Proč to dělají? Protože je potřeba za každou cenu odvést pozornost od faktologických informací… Vše, co bylo publikováno po linii ruských kompetentních orgánů a náležitých struktur v Bělorusku, i prohlášení jejího prezidenta – všechno to bylo založené na faktech. A to bylo nutné zakrýt,“ prohlásila tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

Nezávislá linie

„Absolutně karikaturními jsou zejména skutky Prahy, která včera předvedla absenci jakékoliv samostatné linie jak v mezinárodních záležitostech, tak i v přímém budování bilaterálních vztahů s naší zemí. To je také částí společného schématu - vazalství 21. století,“ řekla dále Zacharovová pro televizi Rossija 1.

Dodala, že by se mohlo zdát, že svět upustil od vazalské závislosti, ale jeho mechanizmus byl opět nastartován.

„Spojené státy americké uvedly do pohybu – právě teď v aktivním informačním a politickém prostoru – vazalských mechanismus na nové technologické úrovni, ale princip zůstává stejný: totiž, že Varšava a Praha konají v zájmu Spojených států,“ dodala Zacharovová.