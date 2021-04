„Jde o fejk.“ Ruské ministerstvo zahraničí okomentovalo odmítnutí Česka zveřejnit údaje o explozi ve Vrběticích

„Viděla jsem prohlášení českého ministra zahraničí, který řekl, že Praha nemá v úmyslu sdělit Moskvě všechny podrobnosti o vyšetřování explozí ve skladu. Kolegové, tohle je důkaz, že celý tento příběh je smyšlený, špinavý, nechutný fejk,“ citovala její slova agentura RIA Novosti.

Vysvětlila, že pokud jde o tragický případ, úředníci a příslušné struktury využívají každou příležitost, aby zjistili pravdu.

Poznamenala však, že když se v samém počátku zveřejňování těchto informací vytvoří překážky pro získání úplnosti údajů, znamená to, že se jedná o tradiční scénář „vysoce pravděpodobné“.

„Další karikatura, kterou prezentovaly české oficiální osoby, všem vyhovuje, myslím tím všechny přímé účastníky tohoto mainstreamu, nejen jako verze, ale jako připravená důkazní základna pro vznesení obvinění. Je to absurdní, necivilizovanost dnešního světa, když máme možnost poslouchat, operativně všechno sledovat, zkontrolovat, kontrolovat fakta. Ukazuje se však, že žijeme v moderním světě, kde očividné není důkazem ničeho a vymyšlené, odfláknuté se může stát základem mechanismu destrukce, zejména bilaterálních rusko-českých vztahů. K naší velké lítosti se to děje právě teď," řekla dříve na televizním kanálu Rossija 1 mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

Kdo nebude moci pracovat na českém velvyslanectví?

Na českém velvyslanectví v Rusku již nebudou moci pracovat ruští občané. Oznámila to v pondělí Maria Zacharovová v pořadu 60 minut na televizním kanálu Rossija 1.

„Nyní ani USA, ani Česká republika nemají takovou příležitost – zaměstnat občany naší země, aby pracovali pro ambasádu,“ uvedla.

Dva žolíci

Západ pouští do případu všechny fejky, aby odvedl pozornost od svých vnitřních problémů, trumfem je dvojice Rusů Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí.

„Je tam i tradičně oblíbená dvojice Petrov a Boširov, je to zřejmě trumfová karta, žolík, dva žolíci. Jde o všechno, jakékoliv mýty, fejky, jen aby odvedli pozornost od situace uvnitř," řekla Zacharovová.

Dříve česká policie vyhlásila pátrání po Petrovovi a Boširovovi, které Velká Británie podezřívá z otravy Sergeje Skripala a jeho dcery. Jak uvedla policie, jsou hledáni v souvislosti s vyšetřováním „závažné trestné činnosti“ a jejich fotografie byly také zveřejněny na Twitteru.

Česko opustí 62 Rusů

Zacharovová uvedla, že 62 Rusů - 18 diplomatů a členové jejich rodiny - budou muset opustit Českou republiku a označila rozhodnutí Prahy vyhosťovat ruské diplomaty za pokrytectví a podlost.

„Jde o to, že Česko musí opustit nikoliv 18 Rusů, ale 62, protože jde také o rodinné příslušníky. Z dvaašedesáti je 28 dětí. Připomenu, že školní rok končí, kolik zbývá, měsíc a půl. Přemýšlel o tom někdo? Samozřejmě, že ne," řekla v rozhovoru na kanálu Rossija 1.

Připomněla také skandály spojené s tím, že ruští diplomaté údajně porušovali vnitřní rutiny a režimy v rámci pandemie koronaviru v České republice. Zároveň řekla: „Zde se ukazuje, že je možné za den dva vyhostit přes 60 lidí, dokážete si představit, co všechno se musí zorganizovat… Musí to být organizováno v Praze, nikoho to nezajímá. Je to pokrytectví a taková podlost."

Diplomatický skandál

Předseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.

Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

Co se týče reakce z Ruska, Moskva označila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví za persona non grata, musí opustit Rusko do dnešního večera.