Předseda ruské Státní dumy: Jan Hamáček plánoval v Mosvě jednat ohledně dodávek Sputniku V do Česka

„Schůzka s ním (s Janem Hamáčkem, pozn. red.) byla naplánována na úterý 20. dubna. Otázka, kvůli které měl přicestovat – jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně dodávek vakcíny Sputnik V do Česka,“ řekl Volodin novinářům.

Schůzka se podle něj však konat nebude. Hamáček totiž na poslední chvíli cestu do Ruska zrušil.

„Všechno, co se odehrálo, je možné chápat jako nátlak ze strany USA. Tato činnost má v úmyslu zrušit dialog Ruska s evropskými státy pod maskou vymyšlených záminek a událostí, které se odehrály před několika lety,“ dodal Volodin.

Česko se Sputnikem V více nepočítá

Jan Hamáček na dnešní tiskové konferenci uvedl, že Česko bude počítat pouze s očkovacími látkami proti covidu-19, které byly schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA).

Uvedl, že v dané situaci není debata ohledně ruské vakcíny Sputnik v na místě.

K takovému názoru se také přiklání bývalý ministr zdravotnictví a současný poradce prezidenta Roman Prymula, zmínil se o tom pro CNN Prima News.

„V tomto souhlasím s panem profesorem. Naše jediná cesta je se soustředit na vakcíny, které přicházejí přes EMA a jsou schválené. Věřím, že i v rámci debat se spojenci toto téma můžeme otevřít,“ řekl Hamáček.

Cesta do Moskvy

Jan Hamáček oznámil o své cestě do Moskvy, která měla proběhnout od pondělí do středy, jejím cílem měla být jednání ohledně dodávek vakcíny Sputnik V do Česka.

Proti jeho cestě se vyjádřil premiér Andrej Babiš a také opozice. V sobotu proto Hamáček svoji cestu zrušil.

V sobotu večer pak spolu s premiérem oznámili své podezření ze zapojení ruských tajných služeb do výbuchů ve Vrběticích a v této souvislosti vyhostili pracovníky ruské ambasády z českého území.

Následovala odvetná reakce ruské strany, která vyhostila pracovníky české ambasády v Rusku.

Později však přišly informace z českých médií o tom, že Hamáček dopředu věděl, že do Moskvy neodletí. Na svém Twitteru uvedl, že šlo plánovanou akci, která měla pomoci zastřít přípravy na vyhoštění zaměstnanců ruského velvyslanectví v Česku, kteří byli označeni jako pracovníci ruských zpravodajských služeb.