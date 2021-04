Zacharovová: Česká vláda postavila nad propast úroveň profesionality svých diplomatů

„Je to kolosální úder na pozice Česka jako takového. Je to fakt absolutního nevážení si politickým establishmentem, který se nachází v zemi u kormidla, vlastních občanům, protože politika takové úrovně svědčí právě o tom. Je to pod úroveň, já bych to charakterizovala právě tak. Je to jejich velký problém – to, co oni udělali. Postavili nad propast i profesionální osud svých diplomatů,“ řekla Zacharovová v přímém přenosu televizní stanice Zvezda.

„Jde o fake“

Maria Zacharovová dříve uvedla televiznímu kanálu Rossija 24, že tvrzení České republiky, že nezveřejní údaje o explozi na muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014, je důkazem, že jde o fejk.

„Viděla jsem prohlášení českého ministra zahraničí, který řekl, že Praha nemá v úmyslu sdělit Moskvě všechny podrobnosti o vyšetřování explozí ve skladu. Kolegové, tohle je důkaz, že celý tento příběh je smyšlený, špinavý, nechutný fejk,“ citovala její slova agentura RIA Novosti.

Vysvětlila, že pokud jde o tragický případ, úředníci a příslušné struktury využívají každou příležitost, aby zjistili pravdu. Poznamenala však, že když se v samém počátku zveřejňování těchto informací vytvoří překážky pro získání úplnosti údajů, znamená to, že se jedná o tradiční scénář, že něco je „vysoce pravděpodobné“, ale nijak nedokázané.

Muničák ve Vrběticích

Předseda vlády Andrej Babiš v sobotu večer na společné tiskové konferenci s ministrem vnitra Janem Hamáčkem uvedl, že existuje podezření, že do výbuchu na muničním skladu ve Vrběticích byli zapojeni důstojníci ruské tajné služby GRU.

Následně bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze, kteří měli být identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb. Podle vicepremiéra, ministra vnitra a pověřeného ministra zahraničí Jana Hamáčka musí opustit zemi do 48 hodin.

Co se týče reakce z Ruska, Moskva označila 20 zaměstnanců českého velvyslanectví za persona non grata, musí opustit Rusko do dnešního večera.