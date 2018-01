NYT: USA mohou použít jaderné zbraně v případě devastujícího kybernetického úderu

Podle návrhu nové americké jaderné strategie Washington může reagovat na devastující kybernetický útok jadernými zbraněmi, píše list The New York Times s odvoláním na své zdroje. Dokument musí ještě schválit prezident Donald Trump.

Návrh americké jaderné strategie (Nuclear Posture Review), kterou prezidentovi předložil Pentagon, tvrdí, že se USA „musí dívat realitě do očí a vidět svět, jakým je". Podle dokumentu Washington musí realisticky posoudit hrozby a nepředvídatelnou bezpečnostní situaci. Mezi tyto hrozby patří i celá řada devastujících nejaderných úderů včetně rozsáhlých kybernetických útoků proti americké kritické infrastruktuře, jako je elektrická nebo komunikační síť.

USA pro účely strategického odstrašování nikdy nevylučovaly, že použijí jaderné zbraně jako první v případě úzce omezených okolností, jako jsou obrana amerických životních zájmů nebo amerických spojenců a partnerů či v odvetě na biologický útok. Byť mezi těmito okolnostmi předložený dokument výslovně nezmiňuje možnost kybernetického útoku, podle bezpečnostních odborníků se jedná o jeden z nejefektivnějších způsobů, jak paralyzovat kritickou infrastrukturu země včetně velení a řízení ozbrojených sil. Tři nejmenovaní současní a bývalí vládní úředníci listu uvedli, že v tomto případě by USA mohly reagovat jaderným úderem. Přičemž Pentagon ve svém návrhu varuje, že i jaderné síly se mohou stát terčem kybernetického útoku.

Podle The New York Times američtí „soupeři" tyto schopnosti aktivně vyvíjejí. List cituje případ, kdy Rusko údajně nakazilo americkou přenosovou soustavu virem BlackEnergy, a hackerský útok ze strany KLDR na společnost Sony a britský zdravotnický systém. Obamova administrativa zase pracovala na projektu Nitro Zeus, „oslepujícím kybernetickém útoku proti Íránu v případě, že by vyjednávání o jaderném programu zkrachovala", tvrdí NYT.

Nová jaderná strategie dále předpokládá produkci nové generace malých jaderných zbraní, které však již byly ve vývoji za předešlé administrativy. Novinkou však je to, že tyto zbraně budou umístěny na ponorkách. Vojenští experti ale varují, že tato strategie není pouze velmi finančně náročná, ale rovněž stírá rozdíl mezi konvenčními a jadernými zbraněmi. S touto novou strategií „bude jaderná válka mnohem pravděpodobnější", uzavírá Andrew Weber, bývalý asistent ministra obrany v Obamově administrativě.