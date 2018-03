The Intercept: Saudský korunní princ se chlubil, že má Jareda Kushnera „v kapse“

Poradce amerického prezidenta Jared Kushner si údajně vytvořil nadstandardní vztahy se saudským korunním princem a mohl mu vyzradit přísně tajné informace o jeho nepřátelích, tvrdí portál The Intercept. Podle autorů článku Kushner postrádal nutné diplomatické zkušenosti a stal se terčem kritiky ostatních členů administrativy.

Před tím než přišel o bezpečnostní prověrku pro přísně tajné dokumenty, měl Jared Kushner přístup k posledním zprávám zpravodajské komunity, které byly určeny pro prezidenta.

© Sputnik/ Alexei Druzhinin Zatčení saúdští princové jsou podrobeni mučení, píšou média

Tyto dokumenty měly zahrnovat i jména členů saudské královské rodiny, kteří byli nespokojeni s tím, že Mohamed bin Salmán (známý rovněž pouze jako MBS), syn současného krále, zbavil svého bratrance Mohameda bin Nájifa nástupnictví, tvrdí se v článku The Intercept . V říjnu minulého roku Kushner neplánovaně navštívil Rijád, kde několik dní jednal s Mohamedem bin Salmánem pozdě do noci.

© AP Photo/ Cliff Owen CNN obvinilo Kushnera z využívání služební pozice pro rodinný byznys

MBS údajně sdělil svým důvěrníkům, že mu Kushner přivezl jména osob, kteří mu nejsou oddaní. Týden po této schůzce, 4. listopadu, korunní princ zahájil rozsáhlou „ protikorupční kampaň ", jak ji nazval, a uvěznil desítky členů královské rodiny do hotelu Ritz-Carlton v Rijádu, včetně těch osob, které měly být na zmiňovaném seznamu americké rozvědky. Přinejmenším jeden z nich byl údajně mučen

Nejmenovaný zdroj v americké vládě The Interceptu však řekl, že si MBS mohl historku s Kushnerem vymyslet, aby vzbudil dojem mezi svými stoupenci a odpůrci, že ho Američané podporují. MBS se měl údajně chlubit korunnímu princi Spojených arabských emirátů Mohammedu bin Zayedovi, že má Kushnera „ve své kapse", uvedl zdroj, na který se odvolává The Intercept.

Trump tehdy na svém Twitteru výrazně podpořil protikorupční zásah MBS.

© AFP 2018/ Fayez Nureldine Saúdský princ hovořil o svém nádherném životě ve vazbě

Vysoce postavení úředníci v americké administrativě byli údajně dlouho znepokojeni tím, jak Kushner zvládal citlivé otázky zahraniční politiky bez nutných diplomatických zkušeností. Rovněž se obávali toho, že ho zahraniční lídři mohou ovlivňovat kvůli podnikání jeho rodiny. Rodina Kushnerů vlastní rozsáhlé nemovitostní impérium a zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller údajně vyšetřuje Kushnerovy obchodní styky.

S politikou Jareda Kushnera byla údajně nespokojena velká část Trumpovy administrativy, obzvlášť kvůli tomu, že je ve svém jednání obcházel.

„Kdo je tady ministr zahraničí?" rozčílil se údajně tehdejší šéf americké diplomacie Rex Tillerson, píše The Washington Post.

© AFP 2018/ Fayez Nureldine V Saúdské Arábii získaly ženy právo sloužit u armády

Když v létě minulého roku Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty vyhlásily blokádu Kataru, Tillerson se snažil vystoupit jako prostředník. Jeho pokusy však byly rychle zastaveny Trumpem a Kushnerem, a to i přesto, že Spojené státy mají v Kataru důležitou vojenskou základnu.

Kushner podpořil blokádu měsíc poté, co katarský ministr financí odmítl investovat do nemovitosti na Páté avenue 666 v New Yorku, kterou Kusherova firma koupila za silně přehodnocenou cenu před finanční krizí v roce 2007.

„Pokud administrativa ohrozila americké jednotky v Kataru, aby ochránila Kushnerovy finanční zájmy, tak je to důkaz, že Bílý dům vyžaduje zásadní změny," řekl demokratický senátor Chris Murphy.

Mezitím Donald Trump srdečně přivítal návštěvu MBS Washingtonu a v úterý prohlásil, že vztahy mezi USA a Saudskou Arábií „nikdy nebyly lepší".