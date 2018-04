Guardian: Maďarští novináři uznali svůj podíl na vzniku antiimigrantské atmosféry strachu

Britský list The Guardian tvrdí, že se zaměstnanci maďarské státní televize měli podílet na šíření atmosféry strachu a protiimigrantských nálad, aby zajistili Orbánovi vítězství. Listu to přiznali samotní novináři.

Britský list The Guardian vyšel s článkem, ve kterém popisuje, jak Orbánova vláda přebírá kontrolu nad médii v zemi. List promluvil se zaměstnanci maďarské veřejnoprávní televize MTVA. Ti měli vypovědět, jak před volbami pomáhali vládě v předvolební kampani. Televize měla údajně šířit i falešné zprávy, aby podpořila protiimigrační platformu Viktora Orbána.

Novináři listu sdělili, že se soustředili hlavně na negativní příběhy o uprchlících a migrantech, které spojovali s kriminalitou a terorismem. Například televize M1 v předvečer hlasování označila útok dodávkou v Münsteru za akt islámského terorismu, za kterým však stál 48letý Němec, jehož motiv není znám.

Vláda se podle novinářů The Guardian snažila přesvědčit Maďary, že zemi ohrožují migranti a George Soros, který je součástí spiknutí zahrnující EU a maďarskou opozici proti státu. Jejich cílem má být údajně zničení Maďarska tím, že nechají tisíce cizinců překročit hranice.

„Ve zprávách se pravidelně přehrávaly archivní záběry z roku 2015, na kterých migranti jdou Budapeští a dochází ke střetům mezi uprchlíky a pořádkovými silami na maďarsko-srbské hranici nebo záběry s teroristickými útoky v Evropě," poznamenává The Guardian.

Novináři listu uvedli, že za protiimigrační redakční politikou stojí přímo vláda. Lidé, kteří pracují na článcích o Orbánovi, údajně dostávají seznam klíčových slov, které mají používat.

Potvrzovat to má dokument MTVA, který byl omylem odeslán níže stojícím zaměstnancům a do něhož mohli nahlédnout novináři Guaridanu. Ten měl obsahovat redakční pokyny údajně pocházející z kanceláře premiéra. Podle tohoto dokumentu novináři měli očerňovat občany, politiky a aktivisty, kteří se staví proti vládě. Zahrnuje to i zveřejňování seznamů údajných „Sorosových agentů". Naopak korupční skandály spojené s Orbánovou stranou Fidesz provládní média ignorují, píše The Guardian.

The Guardian cituje zprávu volebních pozorovatelů, kteří tvrdí, že kampaň byla doprovázená „zastrašováním a xenofobní rétorikou" a veřejnoprávní televize zvýhodňovala vládnoucí stranu.

Volební výsledky, ve kterých Orbán vydobyl dvoutřetinovou většinu, ukázaly, že jeho protiimigrační rétorika padla na úrodnou půdu. Lze si ovšem položit otázku, zda hrozba neřízené migrace a otevřených hranic je pouhým produktem televize.