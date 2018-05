Times: britská zámořská teritoria uvažují o samostatnosti

Panenské ostrovy a další zámořská teritoria Velké Británie zváží otázku přetrhání vazeb s Londýnem kvůli plánu Theresy Mayové zveřejnit informace o majitelích firem na jejich území, uvádí list The Times. Podle představitelů zámořských teritorií záměry britské vlády „připomínají nejhorší doby kolonialismu“.

Britská zámořská teritoria uvažují o tom, že by vyhlásily nezávislost na Londýně kvůli plánům britské vlády upravit jejich finanční systém, píše The Times. Britské Panenské ostrovy „budou muset zvážit zpřetrhání vazeb s Velkou Británií", prohlásil jejich bývalý guvernér poté, co Theresa Mayová přijala rozhodnutí zveřejnit údaje o podnikání na ostrovech.

Podle britského diplomata Williama Boyda McClearyho, který zastupoval královnu na souostroví do roku 2014, „se emoce vyostřují". Stoupenci transparentnosti naopak uvítali plány Mayové, které mají pomoci v boji proti daňovým únikům a praní špinavých peněz.

Hlavy britských zámořských teritorií se však cítí být zrazeni vládou v Londýně. „Nejenže to narušuje důvěru, ale vytváří to i otázky ohledně našich vztahů s Velkou Británií a ústavních práv obyvatel ostrovů," prohlásil premiér Panenských ostrovů Orlando Smith.

Premiér Kajmanských ostrovů Alden McLaughlin rovněž vyjádřil svou nespokojenost, ale podotkl, že se bude snažit zrušit rozhodnutí Londýna soudní cestou a nebude přetrhávat vazby s Velkou Británií.

„Rozhodnutí Dolní sněmovny změnit legislativu Kajmanských ostrovů dosahuje úrovně porušení ústavy a připomíná nejhorší nespravedlnost z předchozí éry koloniálního despotizmu," zdůraznil McLaughlin.

Dvě třetiny příjmů Panenských ostrovů pochází z finančních služeb a požadavek zveřejnit údaje o majitelích firem je mohou ohrozit. Podle Roberta Midgleyho z organizace Přátelé britských zámořských teritorií politika premiérky Mayové „ničí důvěru mezi Británií a zámořskými teritorii a opět vytváří dojem koloniální dominance". Proto podle Midgleyho tato území zváží své vztahy s Londýnem.