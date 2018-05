Polityka: bývalý důstojník CIA předpověděl další útok Ruska na Balkáně

V rozhovoru pro list Polityka vysvětluje, že v současné době je vojenské vítězství Ruska nad NATO velmi sporné, takže se bude jednat bodově a další ruská diverze se dá očekávat na Balkáně.

„Demokracie je prokletím historického vidění Putina," řekl v rozhovoru s Politykou Michael J. Sulick, bývalý důstojník CIA, který řídil operaci v Rusku a ve střední Evropě.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Baltimore Sun: Abychom pochopili Putina, musíme chápat ruskou historii

Na otázku, zda se bojí Ruska, Sulick odpověděl: "Obávám se toho, co velitel generálního štábu britské armády generál Nick Carter ve svém hlasitém projevu v londýnském think tanku RUSI nazval "chybným výpočtem". Když jedna strana založená na určitých předpokladech mylně interpretuje záměry opozice, vede to k ozbrojenému konfliktu. A z toho mám největší obavy, co se týká hrozby z Ruska".

V rozhovoru pro list Polityka bývalý důstojník CIA také zdůrazňuje, že oslabení západních struktur a hodnot je jedním z hlavních strategických cílů Putina, který však podporuje "Gerasimovu doktrínu". Jedná se o to, aby vytvořili chaos a zpochybňovali vazby, spojující členy NATO, a přitom zatloukali klín mezi nimi a jejich národy a diskreditovali demokratické vlády. " Demokracie je prokletím historického vidění Putina. Přibližně od roku 2006 stále více přijímá slovanské vidění mesiášského a suverénního osudu Ruska jako třetího Říma. Jako morální bastion proti Západu, jehož zkaženost a dekadence má prý své zdroje v demokracii. Aby dosáhla svého cíle, ruská vláda chce nejen omezit vliv demokracie na Rusko, která je tam vnímána jako jed, ale také oslabit její moc v západních zemích," vysvětluje.

Jedním z regionů, v němž důstojník očekává ruské diverze v blízké budoucnosti, je Balkán. Vždyť navzdory mírovým dohodám z 90. let minulého století zůstává region nestabilní a Rusko se nesmířilo s porážkou svého srbského spojence.

"Rusko se rozhodně uchýlí k nástrojům informační války, stejně jako k jiným skrytým prostředkům, aby ovlivnilo nadcházející volby v Černé Hoře a Bosně," je přesvědčen Sulick.