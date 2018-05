Média: Americká armáda může v případě dohody s Ruskem opustit základnu v Sýrii

Newsweek odkazuje na zprávu, kterou uveřejnil saúdský list Asharq Al-Awsa. Přitom v úterý náměstek ruského ministra zahraničních věcí Michail Bogdanov agentuře Sputnik řekl, že Moskva „podporuje myšlenku trilaterálních jednání na úrovni, která vyhovuje našim partnerům". Mezitím syrské vládní síly plánují zahájení nové ofenzívy proti rebelům a islamistům na jihu země.

© REUTERS / Ammar Awad Netanjahu: Budeme nadále útočit kdekoliv v Sýrii

Podle saúdského listu náměstek amerického ministra zahraničí David Satterfield se snaží navrhnout trilaterální jednání, aby se předešlo eskalaci mezi Íránem a Izraelem . Návrh má zahrnovat stažení všech syrských a cizích ozbrojených sil na 25 km od jordánské hranice. Povstalci by byli převezeni do provincie Idlib, kterou nadále kontrolují Asadovi odpůrci. Hraniční přechod mezi Sýrií a Jordánskem by se otevřel.

Výměnou za to by Spojené státy uzavřely svou vojenskou základnu v al-Tanf, která se nachází v kapse, kterou nadále kontrolují povstalci u hranic s Jordánskem a Irákem.

Rusko již dlouho obviňuje USA z toho, že využívají al-Tanf k tomu, aby bránily zbylé islamistické skupiny, například Islámský stát (IS)*. Washington opakovaně veškerá obvinění popíral a místo toho obviňoval Moskvu z podpory Asadova režimu, připomíná časopis.

Před nedávnem se v izraelských médiích objevily další zprávy o tom, že se Rusku podařilo přesvědčit Sýrii, aby stáhlo ozbrojence šíitského hnutí Hizballáh a další skupiny podporované Íránem výměnou za izraelskou podporu syrských vládních sil při získání kontroly nad územím na jihu země.

Bogdanov v úterý tyto zprávy popřel. „O této dohodě nic nevím," řekl Sputniku. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov uvedl, že se „na al-Tanfu odehrávají zvláštní věci", kde se podle něj objevili ozbrojenci, kteří jsou napojeni na IS.

„Co se týče zpráv o tom, že USA plánují stažení svých vojáků z oblasti al-Tanf, tak jak jsem již uvedl, tato zóna byla vytvořena uměle z důvodů, které lze z vojenského pohledu pouze těžko pochopit," prohlásil šéf ruské diplomacie. „To je důvod, proč naše ministerstvo zahraničí na to upozorňovalo naše americké protějšky a vypadá to, že dospívají ke stejnému názoru," dodal Lavrov.

© Sputnik / Alexej Družinin Putin se v Soči setkal s Asadem – mluvčí Kremlu

Minulý týden ruský prezident Vladimir Putin řekl v Soči Asadovi , že všechny cizí ozbrojené síly mají opustit Sýrii. Nicméně jak Teherán, tak i Damašek prohlásily, že nemají v plánu stáhnout íránské síly a ozbrojence Hizballáh, dokud boj proti IS a povstalcům nebude u konce.

* Teroristická organizace zakázaná v Rusku