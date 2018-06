„Putin neblufuje.“ Americká média informují o zbrani soudného dne

NI píše, že existence nové ruské zbraně není žádným překvapením. Vojenský expert Pavel Podvig například v interview pro časopis řekl, že o většině elaborátů bylo známo předem, avšak některé se skutečně staly senzací.

„O raketách s plochou dráhou letu s jadernou bojovou hlavicí a o systému Kinžal jsem se dozvěděl poprvé. Je jasné, že vše, o čem mluvil Putin, bylo otestováno, takže je to reálné," řekl zdroj The National Interest.

Vědec z Vojenského námořního analytického ústavu Michael Kofman je rovněž přesvědčen, že projekty nových ruských zbraní jsou reálné a jejich ztělesnění je otázka nejbližší nebo vzdálené budoucnosti. Kofman vyslovil obavy kvůli rychlosti, kterou dokážou vyvíjet rakety s plochou dráhou s jadernými bojovými hlavicemi.

The National Interest zdůrazňuje, že USA dnes nedisponují prostředky na čelení jadernému arsenálu Moskvy, přičemž se ruské projekty vůbec v nejbližší době neprojeví na jaderné strategii Washingtonu.

Experti se domnívají, že nebude-li americká strana usilovat v nejbližší době o závody ve zbrojení, dojde k uzavření smlouvy o strategických útočných zbraních, která zahrne také nové ruské zbraně. Experti se ale obávají, že by Republikánská strana USA dala přednost závodům ve zbrojení místo nové smlouvy o kontrole nad zbraněmi, ale bez schválení touto frakcí nemůže být smlouva přijata senátem.