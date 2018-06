Daily Telegraph: špatné vztahy nejsou důvodem k odepisování ruské ekonomiky

Pomocí MS 2018 Vladimir Putin ukáže, že pokusy Západu izolovat Rusko zktroskotaly, píše ekonom a novinář Liam Halligan v The Daily Telegraph. Ačkoliv vztahy se Západem jsou na nízké úrovni, ruská ekonomika zůstává dost silná, odolná a strategicky důležitá.

Vladimir Putin využije organizaci Mistrovství světa v kopané 2018 v Rusku k tomu, aby ukázal, že pokusy Západu izolovat Rusko zktroskotaly, píše ekonom a novinář Liam Halligan v The Daily Telegraph.

Halligan uvádí, že ještě začátkem tohoto roku byl Putin „vyvrhelem na mezinárodní scéně" kvůli obviněním na adresu Moskvy z otrávení bývalého ruského dvojitého agenta a jeho dcery. Nicméně už za pár týdnů před očima celého světa předá pohár MS 2018 vítěznému týmu.

V roce 2010, kdy bylo Rusko zvoleno jako pořádající země MS 2018, ve vztazích mezi USA a Ruskem došlo právě k „restartu". Ale od té doby ukrajinský konflikt, účast Moskvy v syrské krizi a také zásah do zahraničních voleb vedly ke značnému ochlazení vztahů.

Podle názoru autora je právě s tím spojeno to, že Západ odepsal ruskou ekonomiku jako „slabou". Přitom ve skutečnosti je vše poněkud složitější, domnívá se Halligan. Jde o to, že od roku 2000, kdy byl Putin zvolen prezidentem, do roku 2013 ruská ekonomika velmi aktivně rostla nehledě na finanční krizi, která zachvátila celý svět.

Podle autorových slov je to hlavní důvod takové popularity Putina v Rusku. Růst ruské ekonomiky v tomto období byl v mnohém spojen s růstem cen ropy, ale přitom v zemi se aktivně rozvíjela infrastruktura a průmysl. Kromě toho velká část prostředků získaných prodejem ropy šla na umoření dluhu nebo byla odložena na budoucnost.

V současné době má Rusko ohromující zásoby měnových rezerv a státní dluh tvoří pouze 11 % HDP.

Autor článku zdůrazňuje, že se to neobešlo bez chyb. Nehledě na určitou diverzifikaci ekonomiky je Rusko příliš závislé na energetickém sektoru, na který připadá 40 % státního příjmu.

Nicméně po určité stagnaci ruské ekonomiky v letech 2014 a 2015 v souvislosti se sankcemi a poklesem cen ropy tato ekonomika znovu značně roste.

Kromě toho sankce vedly k taлzvané „lokalizaci" ekonomiky a donutily Rusko věnovat pozornost potravinářskému průmyslu a zemědělství a navázat užší spolupráci s Čínou. Sankce nedokázaly ani zastavit příliv evropských с do Ruska a růst exportu ruského plynu do Evropy.

Nehledě na to, že vztahy se Západem jsou na nízké úrovni, ruská ekonomika je dost silná, odolná a strategicky důležitá a bylo by naivní se domnívat, že tuto zemi je možné ekonomicky izolovat, píše Liam Halligan v The Daily Telegraph.