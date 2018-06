NYT: obyvatelé Salisbury pochybují o tom, že se Rusko podílelo na otravě Skripalových

Někteří obyvatelé Salisbury, kde byl otráven bývalý dvojitý agent Skripal a jeho dcera, začali pochybovat o verzi britské vlády, která se domnívá, že se na tom podílelo Rusko. Píše o tom New York Times. Nashromáždili hodně otázek, ale Londýn na ně nedává odpovědi a mlčí, podotýká autor článku.

Salisbury je malé konzervativní britské město, ale zdaleka ne všichni zde důvěřují britské vládě, která tvrdí, že Rusko otrávilo bývalého agenta a jeho dceru. Uvádí New York Times.

Například místní obyvatelka Lisa Carryová si myslí, že Putin, kterého obviňuje Londýn, by nikdy neobjednával vraždu těsně před volbami nebo mistrovstvím světa. Putin „není hloupý člověk", uvádí vydání její slova. „Pokud by chtěl někoho zavraždit, byli by už mrtví," domnívá se Carryová.

Během prvních dnů po zprávě o otrávení Skripalových se zdálo, že britská vláda vítězila v PR válce. Údaje průzkumu veřejného mínění ukázaly, že tři ze čtyř Britů byli relativně přesvědčeni, že Rusko se podílelo na incidentu. Pak Velká Británie ztratila kontrolu nad informacemi. Když britská vláda nic nesdělovala o průběhu vyšetřování, ruská vydání nabízela alternativní verze. Například, že Londýn sám objednal otrávení Skripalových, aby odpoutal pozornost od Brexitu.

Obyvatelé Salisbury se rovněž diví, že Rusko vydává určité verze a britská vláda na nic neodpovídá. Většinou věří vysvětlením Londýna, ale existují i takoví, kteří poukazují na velký počet otázek bez odpovědi.

Mnozí jsou znepokojení tím, kde a v jakém stavu je teď policista, který utrpěl zranění kvůli neuroparalytickému plynu, když se snažil pomoct Skripalovým. Od té doby, co byl propuštěn z nemocnice, se neobjevil na veřejnosti. Jiní se ptají, co se stalo s kachnami, které se scházely u toho místa, kde Skripalovi spadli. Existují podezření, že byly potichu zničeny, ačkoliv vláda tvrdí, že prostě migrovaly. Někdo se také zajímá, proč některá místa, která Skripalovi navštívili ten den, byla uzavřena pro lidi, a některá ne.

Někteří místní obyvatelé zdůrazňují, že mají pocit, že jim vnucují myšlenku o tom, že Rusko se podílelo na incidentu. Ale něco jim v tomto scénáři jakoby chybí. Ostatně takových je menšina. Obyvatelé Salisbury nekladou otázky, zvykli si věřit tomu, co jim sdělují.

Důvěra Britů ke svým institucím se snižuje po válce v Iráku. Rusko v této situaci udělalo všechno možné, aby podkopalo důvěru Britů ke své vládě. Kreml si vybral za cíl utlačované vrstvy obyvatelstva, kapitalizoval mlčení západních vyšetřovatelů a naplnil vakuum alternativními teoriemi.

Zrovna tímto Londýn vysvětluje pochyby Britů. Ale jak tvrdí paní Carryová, nikdy nečetla ruská média. Jiní zdůrazňují, že přepadení Skripalových nemohlo být operací ruské vlády, protože by to bylo „nesouvislé a nedbalé," píše New York Times.