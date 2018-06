Nová Jugoslávie? Proč Soros vyzývá vytvořit unii na Balkáně

Skoro 25 let potřebovaly Atény a Skopje, aby se domluvily na tom, jak se bude jmenovat stát Makedonie, píšou Sorosové ve článku pro New York Times. Podle George a Alexandra je to historický kompromis a „okno možností" pro lídry Evropy a USA, aby zvítězili nad nedostatkem jednoty a zabezpečily Balkánu bezpečnou budoucnost.

Po rozpadu Jugoslávie nové státy podle Sorosů namířily do EU NATO . Slovinsko a Chorvatsko už jsou v EU, Černá hora a Srbsko jsou ještě kandidáty, následovat však mohou Albánie a Severní Makedonie.

USA a Evropa ale nejsou jediní hráči v regionu, varují George a Alexandr. Podle autorů Rusko ukázalo, že je připraveno reagovat, pokud jeho zájmy něco bude ohrožovat, jako například vstup do NATO. Tak se chová i Turecko, jeho přítomnost se dá pocítit v každé zemi a Čína je největším investorem na Balkánech.

Aby byly překonány tyto tendence, je zapotřebí tvrdě odpovědět, domnívají se autoři článku. Nebude to ale lehké. Evropská unie je unavená kvůli rozšíření, a některé složité problémy jdou právě ze strany států, které vstoupily do EU po roce 2004. Konflikt Chorvatska a Slovinska, turecká přítomnost na Kypru, protidemokratická jednání v Polsku a Maďarsku.

Podle Sorosů větší část obyvatelstva Balkánu chce blízké spojení se Západem. Podle jejich hodnocení se díky této snaze na Balkánech dá vytvořit nějaká ekonomická unie na základě zákonů EU. Taková unie by prospěla obyvatelům v regionu, Evropě a USA , a ulehčila by také vstup těchto zemí do EU.

Minulý rok země západního Balkánu slíbily, že budou zvyšovat spolupráci a teď podle Sorosů je čas vytvořit společný trh. Pomohlo by to modernizovat finanční trhy a zlepšit systém státních financí, přičemž reformy by se nediktovaly z Bruselu nebo Washingtonu. Volný pohyb lidí, zboží a kapitálu přemění celý region na atraktivní pro investice, upevní infrastrukturu a dopravu. Pracovních míst bude více, což pomůže vyřešit problém migrace mládeže do západní Evropy, tvrdí George a Alexandr Sorosové.

Mimo jiné bude mít EU možnost přijmout celou unii do sestavy, a ne každou zemi odděleně. Nová unie pomůže vyřešit místní spory, země budou schopny spolupracovat nad překonáním politických překážek při vstupu do EU včetně územních sporů, korupce a organizovaných zločinů.

Sorosové zdůrazňují, že unie není reinkarnací Jugoslávie, ale svobodnější asociací zemí, spojených volným obchodem, pohybem lidí a zboží. Rozvoj a jednota balkánských zemí je posílí, budou odolnější proti ekonomickému, politickému a vojenskému vlivu Pekingu, Ankary a Moskvy.

Pokud se Západu nepodaří zachránit snahu Balkánu o regionální spolupráci a členství v EU, tyto země se ocitnou ve sféře vlivu Ruska, Turecka a Číny, a Balkán se zase dostane do problémů, tvrdí Sorosové ve svém článku.