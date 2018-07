Smutné následky pohostinství. Od Němců chtějí vydobýt desítky tisíc eur za pomoc běžencům

Nelhostejní Němci, kteří na sebe vzali výdaje na zabezpečení migrantů v prvních dnech jejich příjezdu, zjistili, že teď mají zaplatit o hodně víc, protože došlo ke změně legislativy.

Tento nečekaný problém se dotkl Stefana Straube-Neumanna, který již řadu let pomáhá syrským rodinám ve svém okresu. Stejně jako mnozí dobrovolníci v roce 2014 u sebe ubytoval rodinu migrantů — do doby, až budou oficiálně uznáni jako uchazeči o statut běženců. Aspoň takhle dobrovolníci pochopili patřičná oznámení ministrů a zástupců administrativy.

© AFP 2018 / Taha Jawashi U pobřeží Severního Kypru se potopila loď se 160 migranty na palubě. Přes 16 mrtvých

Jak se uvádí ve článku, program humanitární pomoci začal fungovat už v roce 2013 před velkým přílivem migrantů. Všechny německé země kromě Bavorska se tehdy vyjádřily pro systém ručení. Mnohé syrské rodiny nedokázaly samostatně organizovat přestěhování svých příbuzných. Dobrovolní ručitelé jim pomáhali s výdaji na příjezd a pobyt, včetně letenek a nájemného. Takže zpočátku německá vláda neměla starosti spojené s výdaji na živobytí běženců.

Žádné konzultace a diskuze státní úřady nevedly. Podle slov německého dobrovolníka on a další chtěli pouze sledovat motto Angely Merkelové „Děláme to" a pomoct běžencům. Proto byl Stefan Straube-Neumann připraven platit za rodinu Syřanů, za níž se poroučel, do okamžiku, až budou uznáni jako uchazeči o status běženců. Takhle to bylo v červnu 2015, obyvatel Německa se domníval, že zde je otázka uzavřena.

Avšak teď Straube-Neumann, stejně jako více než 500 jeho spoluobčanů okresu Minden-Lübbecke, dostal dopis s požadavkem od vlády, aby uhradil velkou částku — v jeho případě je to 46 700 eur. Výše částky záleží na různých faktorech, včetně toho jestli jde o dítě nebo dospělého.

© AP Photo / Mission Lifeline/Felix Weiss Proč jde Bavorsko do konfrontace s Českem kvůli migrantům

Důvodem byla změna legislativy v roce 2016. Od té doby občané museli hradit výdaje migrantů tři roky, dokonce i v případě, že již obdrželi oficiální status běženců

Dopisy byly odeslány nehledě na to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí Německa odložilo patřičné rozhodnutí ještě v březnu 2016. Předpokládalo se, že nejprve má rozhodnout Federální administrativní soud.

Takže se ukázalo, že takové dopisy mohou být odeslány, ale ve skutečnosti se peníze od občanů vybírat nesmí.

Straube-Neumann a další dobrovolníci se teď snaží zatlačit na politické kruhy. Již před několika měsíci adresovali petici místní administrativě a vládě. Odpovědi zatím nedostali.

Možná je to spojeno s tím, že politici čekají na rozhodnutí federálního soudu. Straube-Neumann ani další občané zatím nespěchají s úhradou faktur.