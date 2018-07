Neznámý Churchill: šampaňské, steaky k snídani a noci trávené nad prací

Tu noc Doris napsala dopis svému muži Rogerovi, lékaři sloužícímu na stíhačce ve Středozemním moři. Nadepsala ho „Někde ve Whitehallu, dvě hodiny v noci" a dodala, že stručnost a pozdní noční hodina mu umožní pochopit celou delikátnost situace. „Dej si dohromady dvě a dvě," píše Doris „a dostaneš V jako Victoria (vítězství)."

Winston Churchill dostal zápal plic v nejtěžších chvílích války. Jeho lékař Charles Wilson zavolal na konzultaci slavného profesora Geoffreye Marshalla, který byl zcela upřímný v rozhovoru s neudržitelným premiérem: „Budete muset na dlouho opustit svou práci," řekl mu. „Jak se opovažujete? Teď jsou kritické momenty války," odpověděl Churchill.

„Dobře. Víte, jak mi říkáme této nemoci? Nazýváme ji společnicí staříků, protože Vy budete postupně uhasínat, že si ani nevšimnete, jak se dostanete na onen svět." „Tak já budu dělat to, co řeknete," vzdal se Churchill. Doris Milesovou v domě číslo deset na Downing Street přijal doktor Wilson. Právě ona měla neustále dohlížet na to, aby Churchill plnil pokyny a podřídil svůj bláznivý režim novým podmínkám. Ale doktor Wilson řekl pouze: „Rád Vás vidím. Musím vás upozornit, že premiér nenosí pyžamo." Od toho večera Doris každý den psala svému muži, často i vícekrát a její dopisy jsou podrobně uvedeny v knize Pečujíce o Churchilla (Nursing Churchill), kterou věnovala zdravotní sestře Jill Roseové.

Doris napsala, že „stařík" (the Old Boy) samolibě nosil sametové sako s písmenem V a na jeho domácích pantoflích byla vyšita písmena PM (premiér-ministr).Časem se prohlubovala důvěra. Doris ve své knize napsala: „Tuto noc jsem trochu rozmlouvala se Staříkem. Představ si, on do oběda nevstane, spí od 15 do 17, nikam nevychází do 17 a nejde spát dříve než ve dvě hodiny v noci. Co je to za člověka?" Churchill jí vysvětloval, že když člověk spí dvě hodiny ve dne, může bez problémů pracovat v noci: důležité je nikdy nepracovat 12-14 hodin bez přestávky. Doris vypráví, jak se snažila přemluvit ho, aby vypil trochu Ovaltina, ale marně: „On nenávidí kaši a mléko, zvykl si jíst steaky s pečenými brambory k snídani."

Potom vypočítává v „seznamu příjmu tekutin", co pil pacient v průběhu dne: šampaňské — deset uncí (280 ml), brandy — dvě unce, pomerančový džus — osm uncí, whisky — osm uncí. Přiznal se jí, že nemůže žít bez šampaňského, protože při vítězství si ho zasloužil a při porážce ho nutně potřeboval.

V dopise nadepsaném adresou Downing Street 10, Whitehall, zdravotní sestra píše: „Jaká úžasná adresa. Sedím v jeho křesle v pracovně, teď ho bude třeba vykoupat." Koupelna, jak vypráví Doris, to byla vždy událost: Churchill se pozdě v noci ponořil do vany s ručníkem u pasu, ona ho myla a on mezitím přijal dva až tři sekretáře a dva návštěvníky, aby nadiktoval dopisy a pokyny. „Je to velmi čistotný člověk. Myje se dvakrát denně a pak si vždy obléká čerstvě vyprané věci. Nechtěla bych dostat účet z jeho prádelny."

Některé dopisy byly darovány Vojenské pracovně Churchilla, kde si je návštěvníci mohou přečíst. Třetího září 2016 Doris oslavila 100. narozeniny v rodinném kruhu. Ve dne si na chvilku lehla, jako to dělal Churchill, aby si odpočinula, a už se neprobudila.