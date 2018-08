Süddeutsche Zeitung: Rusko láká zahraniční turisty také po MS 2018

Po skončení MS uplynuly pouhé dva týdny a v Rusku doufají, že tato „velká vlna" přinese i „množství menších vln", míní německý list. Za tímto účelem podnikají v Rusku různá opatření. Má být například prodloužena platnost FAN ID — dokladu, který podle názoru ochránců dat požadoval neodůvodněně velké množství informací pro pouhý vstup na stadion, zato ale poměrně málo, aby člověk měl možnost vstupu do Ruska. Po skončení MS o tom přímo promluvil Vladimir Putin a ruský parlament urychleně tento návrh schválil, praví se v článku. Takže všichni cizinci mohou s tímto FAN ID jezdit do Ruska, jak jen budou chtít. Tedy pouze do konce roku 2018.

© Sputnik / Kirill Kallinikov Byl spočítán přínos MS 2018 pro ruskou ekonomiku

Podle mínění autora článku chce země použít „vítr" z mistrovství světa a pokračovat v práci na svém turistickém image, které se právě zlepšilo. Poněvadž cizinci znamenají peníze a také vytvoření pracovních příležitostí, což Rusko v těžkých časech pro svoji ekonomiku potřebuje, ujišťuje list.

Pouze Američané utratili v Rusku během MS téměř 60 milionů dolarů. Číňané tu nechali asi 35 milionů dolarů. Přitom se mužstva těchto dvou států vůbec nezúčastnila MS. Podle ruských dat navštívily pořadatelská města od Kaliningradu na Baltském moři do Rostova na jihu a do Jekatěrinburgu na západní Sibiři 3 miliony cizinců.

Jak píše Süddeutsche Zeitung, ruská vláda doufá, že kladné následky MS zvýší počet turistů o 15 % také v příštím roce. Podle dlouhodobého plánu má turistické odvětví vynášet do roku 2025 6 % celkového HDP.

Noviny připomínají, že zhoršené politické vztahy se Západem snížily zájem Evropanů o cestování do Ruska. Zato ale zahraniční fanoušci MS měli možnost s potěšením využít předností nízkého kurzu rublu. Nehledě na to se poměr turistů z různých zemí v posledních letech změnil, praví se v článku. Dříve tvořili jednu z největších skupin Němci, dnes je poráží Číňané, v neposlední řadě díky zeměpisné blízkosti legendárního jezera Bajkal, píše německý list.