Independent: následkem globálního oteplení budou Rusové šťastnější a méně nebezpeční

Globální oteplení bude mít pro životní prostředí mnoho těžkých následků, ale takové země, jako je Velká Británie a Rusko, se mohou radovat z předností změny podnebí, píše The Independent. Obyvatelé těchto zemí budou zdravější a šťastnější.

Toto léto měli obyvatelé Velké Británie možnost pokochat se v této zemi neobyčejně horkým počasím a poznávat všechny jeho přednosti, dokud se teplota nevrátila k obvyklým +20 °С, které byly vystřídány lijáky, píše The Independent.

Horko vyvolalo v zemi atmosféru uvolnění — jak sami Britové, tak i turisté zaplnili parky, kavárny a restaurace. Nečekaný liják donutil úplně cizí lidi se společně smát, půjčovat si deštníky a také tančit pod deštěm, a když opět vyšlo slunce, všichni se znovu vrátili ke „zmrzlině a lehátkům".

Autor článku uvádí, že ho to nutí položit si otázku: a může mít změna klimatu své přednosti? Autor předpokládá, že když ponecháme stranou všechny teorie o příčinách podobné klimatické anomálie, může být globální oteplení pro země s relativně chladným podnebím pozitivním fenoménem.

Autor předpokládá, že v dlouhodobé perspektivě to pomůže Britům být zdravějším národem, a zdůrazňuje užitečnost středomořské stravy, kdy jim podnebí umožní pěstovat místo brambor a cibule ovoce a zeleninu.

© Fotobank.ru/Getty Images / David McNew Co přinese USA globální oteplování? Vlnu sebevražd říkají vědci!

Ale nejen Velká Británie pocítí na sobě přednosti teplejšího podnebí.

„O dva stupně více tepla by udělalo mnohem více území Ruska vhodnými pro život a umožnilo by část toho, za co Rusko utrácí jako za ochranu před mrazy, směřovat na tak nutnou modernizaci," uvádí autor.

Jestliže bude v Rusku častěji svítit slunce, Rusové budou zdravější a „šťastnější Rusové se mohou stát méně nebezpečnými".

Nicméně to, co je dobré pro severní země, nevyhnutelně způsobí problémy jižním zemím. V tomto směru pro ně může být užitečná zkušenost USA, kde vynalezení a popularizace ochlazování vzduchu udělaly z většiny jižní části země přitažlivé místo pro život.

„Snažte se i nadále všemi způsoby zachraňovat planetu, ale pamatujte si, že našim ostrovům stejně jako řadě jiných zemí nevelké oteplení umožní značně zlepšit kvalitu života," uvádí autor v článku pro The Independent.