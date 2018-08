NYT: Setkání Merkelové a Putina je šancí převést vztahy dvou zemí na pragmatičtější kolej

V sobotu se v německé rezidenci Mesenberg konalo setkání německé kancléřky Angely Merkelové a ruského prezidenta Vladimira Putina, majících “dlouhou historii ochlazování a sbližování”, uvádí The New York Times.

Noviny s odkazem na mínění analytiků uvádějí, že setkání Putina a Merkelové je šancí převést vztahy mezi Berlínem a Moskvou na pragmatičtěší kolej po letech stoupajícího napětí.

Když se hovoří o osobních vztazích německé kancléřky Angely Merkelové a ruského prezidenta Vladimira Putina, často jsou připomínány některé zábavné momenty — například její ostré výroky ohledně jeho služby v KGB a jeho pokusy přivést ji do rozpaků pomocí velkého černého labradora, píše The New York Times.

„Dlouhá historie ochlazování a sbližování" také sehrála svou roli v sobotu na německé rezidenci Meseberg, kde Merkelová a Putin jednali tři a půl hodiny. Noviny uvádějí, že to bylo jejich druhé setkání během posledních tří měsíců.

Po skončení jednání ani jeden z nich neudělal žádné prohlášení. Před začátkem setkání Merkelová a Putin prohlásili, že na programu dne budou taková důležitá témata jako je zajištění stability na východě Ukrajiny a v Sýrii a také určení budoucnosti íránské transakce.

Podle názoru analytiků setkání Putina a Merkelové je šancí převést vztahy mezi Berlínem a Moskvou na pragmatičtěší kolej po letech stoupajícího napětí. Putin dříve navrhoval totéž a uváděl, že očekává od Německa pomoc v obnovení infrastruktury Sýrie, aby se uprchlíci mohli vrátit do země.

Americké noviny uvádějí, že německá kancléřka také hovořila o nutnosti užší spolupráce, ale přitom zdůraznila, že na Rusku „leží zvláštní břímě"

„Německo, ale především Rusko, jako členové Rady bezpečnosti OSN, nese odpovědnost za hledání řešení," řekla Merkelová. „Domnívám se, že sporné otázky mohou být řešeny pouze pomocí dialogu."

Oba státní představitelé také projednali energetické otázky, především stavbu plynovodu Severní proud 2.

Vedoucí vědecká pracovnice Německého institutu pro mezinárodní záležitosti a bezpečnost Susan Stewartová upozorňuje, že na setkání státních představitelů v Berlíně není třeba se dívat jako na projev podstatného posunu v rusko-německých vztazích. Setkání spíš znamená naději, že dvě strany dokáží dosáhnout kompromisu v klíčových otázkách a přitom se nemusí vzdávat svého stanoviska v otázce role Ruska v ukrajinském konfliktu, píše The New York Times.