WSJ: Proč se má USA bát ruské politické reklamy?

© Sputnik / Sergey Guneev Trump může získat právo na zavedení sankcí za zásah do voleb

Web TechCrunch, věnovaný informačním technologiím, informoval, že „propagandistická válka proti volbám do Kongresu USA" byla vyhlášena.

Podle názoru autora článku Kerta Leviho je to třeba dát do určitého kontextu. Prohlášení Facebooku se týkalo odstranění 32 stránek, z nichž byly podnikány „umělé pokusy ovlivnit politický diskurz" cestou předvádění 150 reklamních inzerátů na Facebooku a Instagramu od dubna 2017 do června 2018. Cena reklamy činila 11 tisíc dolarů.

„Z finančního hlediska (pouze oficiální předvolební kampaně Clintonové a Trumpa si vyžádaly 81 milionů dolarů za reklamu na Facebooku) nebo z hlediska pokrytí (v případě 28 z 32 odstraněných stránek bylo méně než 10 účastníků) byl vliv odstraněných stránek na americké voliče stejný jako kapka v moři," domnívá se autor.

© AFP 2018 / Jorge Silva V americkém senátu nenašli důkazy spiknutí Trumpa s Ruskem

Typické ruské reklamní inzeráty na Facebooku od roku 2016 vyzývaly čtenáře, aby se sjednotili proti „dědictví konfederace", „zastavili islamofobii a strach z muslimů" a podpořili „ochranu hranic", protože „Amerika je ve větším nebezpečí než kdykoliv jindy," uvádí se v článku.

„Jejich obsah je úmyslně neodlišitelný od skutečné reklamy a politických výroků, které vidíme a slyšíme každý den v naší demokratické zemi, čímž se stává jejich kritický vliv něčím jako další zrnko písku na pláži," uvádí autor.

„Můžeme mít námitky a odvolat se na motivaci Ruska, ale i zde je těžké vytvořit hranici. Není pochyb o tom, že cílem ruské reklamy je spíše vyprovokování neshod než sjednocení Američanů, ale totéž je možné říci o politické reklamě vytvořené uvnitř země, nemluvě už o značné části žurnalistiky," uvádí se v článku.

„Existuje pokušení obvinit Rusy, protože nepříjemnou alternativou bude obvinění sebe samých," uzavírá autor.