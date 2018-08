Forbes: Rusko a Čína se snaží zabít dolar?

V poslední době jsou vynakládána úsilí na nahrazení dolaru jako rezervní měny. Jak naznačuje Forbes, Trump by mohl být velmi spokojen, kdyby obchodní schodek klesl kvůli tomu, že dolar přestal být mezinárodní rezervní měnou, avšak v blízké budoucnosti k tomu podle všeho soudě nedojde.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v úterý prohlásil, že země jako Írán, Turecko a Rusko, proti nimž byly zavedeny sankce, mohou zahájit platby v národních měnách. Naznačil rovněž, že dny amerického dolaru jako světové rezervní měny mohou být sečteny.

Jak uvádí publikace, snad nejvíce podobná varianta potěší prezidenta Donald Trump. A proč?

V padesátých letech ekonom z Yaleovy univerzity Robert Tiffin prohlásil, že pokud je měna nějaké země mezinárodní rezervní měnou, nemá ten stát jinou možnost, než mít schodek běžných převodů.

Pokud se najde substitut, jako se to stalo s dolarem, který nahradil britskou libru ve dvacátých letech minulého století, je pravděpodobné, že země má aktivní obchodní přebytek a Trump uvedl, že právě o to usiluje.

Důvod je jednoduchý. Obchodující národy po celém světě by měly akumulovat dolary, aby je využily v obchodě s ostatními. Když Čína nakupuje ropu od Íránu, provádí platby v amerických dolarech. Takže dochází k tomu, že Spojené státy opouští více dolarů, než přichází. Takže je velký schodek běžných převodů.

Na druhou stranu dolar jako mezinárodní rezervní měna vytváří situaci, které se říká monetární seignorage (monetary seignorage), a to je přesně to, co vláda Spojených států vydělává, protože všechny tyto dolary jsou v oběhu v zahraničí. Tisk peněz nestojí skoro nic, ale Čína, Rusko a všichni ostatní platí plnou cenu zbožím a službami, protože používají americké bankovky.

V poslední době jsou vynakládána úsilí na nahrazení dolaru jako rezervní měny. Čína dokonce kritizuje i mezinárodní roli dolaru a považuje americkou měnu za jednu z příčin finanční krize v roce 2008. Problémem je, že žádná jiná měna neudělala ani jeden krok dopředu coby dobrý náhradník.

Co se vlastně změnilo? Washington změnil dolar na zbraň. Když Trump znovu minulý týden zavedl sankce proti Íránu, varoval, že všechny společnosti, které provádějí transakce s Íránci v dolarech, by se staly také objektem restrikcí. Některé ruské společnosti jsou také pod americkými sankcemi.

I když to je poněkud jiná otázka, Turecko je také nespokojeno s tím, že Trump na svém Twitteru minulý týden zveřejnil zdvojnásobení cel za dovoz turecké ocele, což způsobilo pokles turecké liry vůči americkému dolaru o více než 20 %. To všude vedlo k rychlému odstoupení investorů od měn těch zemí, které mají rozvojovou ekonomiku.

Lavrov během své návštěvy Turecka na tiskové konferenci prohlásil, že jednostranná opatření hospodářského donucení jsou nezákonná v mezinárodních záležitostech. Zde je odkaz na americké sankce. Poznamenal také, že je možné překonat tyto nelegální bariéry a omezení díky použití národních měn ve vzájemném obchodu.

Podle Lavrova Rusko již využívá místní měnu v obchodě s Čínou a některé další země tuto možnost zvažují.

„Stále více zemí, které nejsou ani postiženy americkými sankcemi, budou pro jistotu odstupovat od dolaru a spoléhat na spolehlivější a více smluvně schopné partnery, pokud jde o používání své měny," dodal Lavrov.

Přestože Lavrov může mít pravdu, zatím se používání národních měn dále neposunulo. Budou například čínští obchodníci spokojeni s platbou za své zboží dodávané po moři, pokud vědí, že tato měna bude stát podstatně méně k okamžiku, až obchodní lodě dosáhnou svého cíle?

To trochu připomíná, jak se angličtina stala lingua franca mezinárodního obchodu. Ačkoli se jim to nemusí líbit, často slyšíte, jak čínští podnikatelé mluví se svými německými a francouzskými kolegy anglicky. Totéž platí pro dolar. Ten je bezpečný, spolehlivý a snadno směnitelný.