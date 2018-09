JDM: Japonsko hrozí, že odejde od USA do aliance s Ruskem a Čínou

V průběhu tohoto týdne proběhla mezi Ruskem a Japonskem velmi plodná jednání ve Vladivostoku, píše Tassé. Dokonce vznikla možnost, že by země mohly podepsat mírovou smlouvu. Ruská média psala o hypotetické vojenské alianci Ruska, Číny a Japonska. Zatím je tato aliance však pouze předpokládaná než skutečná. Změny ve vztazích mezi zeměmi v poslední době ovšem poukazují na perspektivy, které ještě před nedávnem byly neuvěřitelnými, zdůrazňuje autor článku.

Vojenské a ekonomické vztahy mezi Japonskem a USA jsou velmi silné, domnívá se novinář. Někdy Japonci vystupují proti přítomnosti amerických základen na svém území, ale celkově jsou jejich vztahy silné. USA si hledaly spojence v regionu během Korejské války a Japonsko se na tuto roli dobře hodilo, protože se nachází blízko Koreji.

Co se týče rusko-japonských vztahů, vždy byly špatné kvůli Kurilám. Kvůli tomuto konfliktu Japonsko málo investovalo do Ruska, i když by japonské společnosti mohly těžit z obrovských zdrojů na Sibiři.

Teď se situace změnila. Kromě toho Putin nabídl Japonsku podepsat mírovou smlouvu bez předběžných podmínek. Prohlásil také, že je připraven projednat různé varianty řešení problému s Kurilskými ostrovy. Japonský premiér Abe zmínil, že do konce roku možná bude mít hned několik nových prohlášení ohledně té otázky.Francouzský novinář se domnívá, že Kurily se mohou stát zónou volného obchodu. Je možné, že tam bude stanovena společná vláda dvou zemí. Mimo jiné se ostrovy hodí do čínské koncepce nových hedvábných stezek.

Vyřešení konfliktu mezi Korejemi vychází zpod kontroly USA, píše se ve článku. Zabývají se tím Moskva a Peking. Jejich další krok je oddělit Japonsko od USA. Japonsko má zájem o sblížení s Ruskem. Například by Moskva mohla pomoct Tokiu snížit vliv Pekingu.

„Čím víc budou USA pokračovat cestou izolace, tím více jejich spojenci budou hledat nové aliance," uvádí Tassé.