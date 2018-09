Média informovala o vytvoření v Rusku flotily ponorek s hypersonickými raketami

© AP Photo / Vadim Ghirda Americký admirál zhodnotil efektivitu ruských ponorek

Podotýká se, že v tomto termínu se plánuje zvýšit počet nejnovějších ponorek na osm. Televizní stanice kromě toho oznámila, že pro tyto cíle snížilo Rusko výdaje na modernizaci hladinového segmentu loďstva.

Ponorky třídy Borej 2 nebo Borej-A představují čtvrtou generaci ponorek. Každá z nich nese na palubě 20 střel Bulava s rozdělující se bojovou hlavicí. Každá hlavice bude schopna nést až deset jaderných hypersonických střel. To znamená, že jeden Borej 2 bude moci vypustit 200 hypersonických raket. To je „hrozba, kterou USA zatím nejsou s to odvrátit, podotýká televizní stanice".

CNBC dříve oznámila, že hypersonické rakety Kinžal a systém Avangard budou uvedeny do bojové pohotovosti do roku 2020.

V současné době jsou ve složení vojenského námořnictva tři raketové ponorky strategického určení projektu Borej. Jurij Dolgorukij vykonává bojovou službu v Severní flotile, Alexandr Něvskij a Vladimir Monomach — v Tichomořské. Do roku 2020 se plánuje odevzdat do provozu další atomovou ponorku modernizovaného projektu 955 Borej-A Kňaz Vladimir. Ponorka nyní prochází závodními a úředními zkouškami. Posádka je už zformována a vyškolena v učebním středisku Vojenského námořnictva. Očekává se, že Kňaz Vladimir bude zařazen do vojenského loďstva do konce tohoto roku.

Raketa Bulava byla přijata do výzbroje Vojenského námořnictva na začátku roku 2013, současně se zařazením do složení loďstva čelní raketové ponorky strategického určení Jurij Dolgorukij. Od tohoto okamžiku se staly Boreje a Bulavy základem námořní složky jaderných sil Ruska a zárukou strategické parity s USA na nejbližších 30 až 40 let. Akční rádius rakety činí osm tisíc kilometrů, počáteční hmota — 36,8 tuny. Může nést šest až deset hypersonických manévrujících jaderných raket individuálního navedení o celkové hmotnosti 1,15 tuny, které jsou schopny měnit výšku a směr letu.