Polský generál: Rusové jsou nemilosrdní, spálí všechno až do kořene

Skrzypczak se domnívá, že oblastí potenciální konfrontace mezi NATO a Ruskem bude Polsko, protože ruské jednotky budou muset projít celou zemí pochodem na Západ. Generál se domnívá, že NATO nakonec pomůže Polsku, ale současně Rusové zničí a spálí všechno, co se jim dostane do cesty. „Samo Polsko si s Ruskem neporadí, a proto je jeho silou a garantem přítomnost NATO," řekl Skrzypczak. Podle jeho názoru to nejhorší, co se může stát, je „polská osamělost v důsledku našich vlastních politických chyb".

Generál se domnívá, že válka 21. století nebude připomínat konflikty 20. století. „Bude to devastující válka, která se dotkne všech oblastí života," říká.

„Pokud se někomu zdá, že boj s nepřítelem bude veden mezi stromy, v lese, v keřích, hluboce se mýlí," říká Skrzypczak. Tvrdí, že nepřítel použije drony, které budou lovit vojáky jako zvěř. „Pokud Rusové pochopí, že v lese sedí amatéři, budou používat nějaké prostředky, které spálí tento les na uhel. Napalm, fosfor — všechny prostředky, které zapálí les," řekl generál. Podle jeho názoru politici a jejich poradci podceňují Rusy a jejich prostředky boje, především však jejich připravenost. „Rusové jsou nemilosrdní. Spálí všechno až do kořene. Našim politikům a některým vojákům se zdá, že pozemní ozbrojené síly povedou účinný boj proti jednotkám zvláštního nasazení. Jsou hluboce na omylu. Pokud speciální jednotky pochopí, že mohou ztratit alespoň jednoho vojáka v této oblasti, tak tam vystřelí raketu s napalmem, spálí všechno, vše srovnají se zemí, zničí," varuje generál.

Generál Waldemar Skrzypczak je bývalý velitel pozemních sil Polské republiky. Předtím byl velitelem 16. mechanizované divize a 11. tankové kavalérie. Od roku 2011 působil jako poradce ministra obrany, v letech 2012-2013 byl náměstkem ministra národní obrany Polské republiky.