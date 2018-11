NI označil ruskou vzdušnou obranu za nejsilnější na světě

Rusko má víceúrovňový systém protivzdušné obrany s různými komplexy dlouhého, středního a krátkého doletu, které byly po zhroucení SSSR výrazně modernizovány, uvádí se v článku.

V článku se zdůrazňuje, že systémy protiraketové obrany vyrobené v Sovětském svazu, mohou úspěšně působit proti letectvu z celého světa, přičemž vzdušný prostor Ruska je chráněn komplexy vytvořenými pomocí nejnovějších technologií, zdůrazňuje autor.

Nedávné manévry Vostok 2018 měly demonstrovat pro NATO, že ruský vzdušný prostor je pro nepřátele „skutečné minové pole", píše National Interest.