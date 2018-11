Economist: Absence evropské poptávky po americkém LNG donutí USA přeorientovat se na Asii

Nedostatek poptávky po americkém zkapalněném zemním plynu, který je mnohem dražší, než ruský plyn, nutí dodavatele ze Spojených států, aby se přeorientovali na Asii, píše The Economist.

Minulý týden, v naději na nalezení kupce pro americký LNG, ministr energetiky Rick Perry přiletěl do východní Evropy. Díky tomu v Polsku oznámili, že došlo k dohodě s polskou ropnou a plynárenskou státní společností v oblasti dodávek amerického plynu na dobu 24 let, uvádí The Economist.

© Sputnik / Maksim Blinov Média uvedla tři hlavní ruské projekty zvýšení vlivu v Evropě a Asii

Podle Perryho to ukazuje celé Evropě, jaká může být její energetická budoucnost. Nicméně, v ten samý den se v západní Evropě předseda vedení Gazpromu Alexej Miller setkal s ministrem energetiky Německa Peterem Altmaierem. Po tom, co diskutovali o navýšení dodávek ruského plynu do Evropy přes plynovod Severní proud 2, Miller a Altmier popsali budoucnost Evropy zcela odlišně.

Je třeba poznamenat, že v současné době se Evropa stále více bojí o svou energetickou bezpečnost. Od roku 2015 začala růst poptávka na zemní plyn v Evropě, a to především v důsledku ekonomického obnovení a upřednostnění čistých plynových elektráren. Mezinárodní energetická agentura očekává, že celoevropská poptávka by se měla stabilizovat a do roku 2040 se dokonce lehce sníží.

Nicméně, vzhledem ke snížení těžby plynu v EU, se země stanou více závislé na dovozu z Ruska. Nicméně, události roku 2006 a 2009, kdy Rusko pozastavilo dodávky plynu přes Ukrajinu, ukázaly nestabilitu situace, což donutilo Evropu hledat nové dodavatele, včetně Spojených států.

© AFP 2018 / Jiji Press/Stringer Expert: USA budou znovu kupovat ruský LNG

Navzdory tomu všemu, díky rostoucí poptávce v Jižní Americe a Asii, se USA připravují stát se hlavním vývozcem zkapalněného zemního plynu, a v Evropě jsou znepokojeni tím, že je dražší než ruský plyn.

Díky tomu za milion britských tepelných jednotek amerického plynu Velká Británie musí platit 6 — 7 dolarů. To bylo vyzváno nutností pokrýt náklady na zamražení, dopravu a znovu přeměnění paliva na plyn. Přitom ruské dlouhodobé dodávky do Evropy stojí přibližně 5 dolarů za milion britských tepelných jednotek.

Nicméně, plyn z Kataru a několika afrických zemí je také levnější než plyn z USA.

To vedlo k tomu, podle americké Energetické informační administrace, že v minulosti Evropa získala osmkrát více plynu z plynovodů než zkapalněného plynu. Očekává se, že v roce 2018 bude tento trend pokračovat.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Polsko lže, když hovoří o ceně LNG z USA, domnívá se odborník

The Economist také uvádí, že v prvních šesti měsících letošního roku dovoz ruského plynu dosáhl rekordního objemu, což představuje nárůst o 8 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2017. Vše spočívá v tom, že hrozba americké konkurence donutila Gazprom snižovat ceny a pracovat efektivněji.

Takže je velmi pravděpodobné, že americký zkapalněný plyn zamíří rovnou do Asie, kde působí také dodavatelé z Kataru a Austrálie, ti však nejsou schopni uspokojit rostoucí poptávku, a to zejména z Číny.

To znamená, že američtí dodavatelé by se měli ujistit, že obchodní válka s Čínou prezidenta USA Donalda Trumpa jim neuzavře tento trh, než uzavře jakoukoli smlouvu s evropskými zeměmi, píše The Economist.