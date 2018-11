The National Interest zjistil přednost Abramsů před ruskými tanky

Blue Force Tracker (systém sledování polohy spojeneckých sil) je digitální systém operativního řízení, který v reálném čase poskytuje velitelům taktických svazků a jednotlivým vojákům informaci na úrovních od brigády až do bojového vozu (a také spojení mezi nimi), zajišťuje jejich informovanost o situaci v rámci brigádní taktické skupiny a jiných svazků.

Podle názoru NI má americký systém mnoho předností: velitelé mohou rychle reagovat na změny situace na bojišti a zvyšuje se rychlost manévrů, protože se ztrácí méně času na vzájemné orientování vojsk.

Přitom ve většině ruských tanků je standardní vysílačkou komplex R-168, který zajišťuje hlasové spojení a přenos údajů mezi všemi tanky ve vzdálenosti až 30 kilometrů, uvádí portál.

Dalším klíčovým prvkem, který se poměrně široce používá v ruských tankových vojscích, je navigační systém Azimut, který se skládá z přijímače GLONASS, elektronického kompasu a některých jiných snímačů, je přitom spojen s R-168, podotýká The National Interest.