Reuters: Pompeo plánuje obvinit Írán ze spolupráce s Al-Káidou

Agentura uvádí, že Pompeo podobné prohlášení provede při svém projevu ve Washingtonu na základě nedávno odtajněných údajů americké rozvědky.

Předpokládá se, že prohlášení amerického ministra zahraničí může obsahovat obvinění Íránu z poskytování bezpečného úkrytu lídrům Al-Káidy a podpory teroristické skupiny.

Obviňování USA a Íránu

Ve čtvrtek íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf obvinil Spojené státy, že připravují „záminku k válce“.

„Místo boje proti covidu-19 utrácí americký prezident Donald Trump se svou kohortou miliardy na přepravu (bombardérů, pozn. red.) B-52 a svého válečného loďstva do našeho regionu,“ napsal šéf íránské diplomacie na svém Twitteru.

Dříve americký ministr zahraničí Mike Pompeo obvinil irácké milice, které podporuje Teherán, z útoku na Zelenou zónu v Bagdádu, kde sídlí americká ambasáda. Írán tato obvinění odmítl.

Ve středu americké velení USCENTCOM, které zodpovídá za Blízký východ, oznámilo, že na Blízkém východě nasazuje bombardéry B-52H Stratofortress, aby „zdůraznilo americkou oddanost regionální bezpečnosti“. Bombardéry byly nasazeny poté, co Hormuzským průlivem do Perského zálivu připlula americká ponorka nesoucí 154 střel s plochou dráhou letu Tomahawk. Svou válečnou ponorku přes Suezský kanál vyslal i Izrael, a to jako „vzkaz“ Íránu.

V neděli uplynul přesně rok ode dne, kdy Spojené státy provedly atentát na íránského velitele speciálních sil Quds Kásima Sulejmáního u letiště v Bagdádu. Sulejmání pomáhal irácké a syrské vládě v boji proti Islámskému státu* a dalším teroristickým organizacím. V reakci na to íránské síly podnikly raketový útok na dvě americké základny v Iráku, který zranil přes sto amerických vojáků.

