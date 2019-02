K smíchu nebo spíš k pláči? Dánové se vysmáli politicky korektnímu Švédsku (VIDEO)

Politik a bývalý poslanec Fiala okomentoval celou věc následovně: „Tak tohle je docela hlína. :-) Dánové si dělají legraci z toho, jak probíhá vyšetřování zločinů ve sluníčkářském genderově a islámsky politicky korektním Švédsku."

Na videu, na které poukazuje místopředseda SPD, se odehrává scéna z vyšetřování vraždy ženy na pohraničí Švédska a Dánska. V záběru se objevuje razantní dánský policista, který se snaží zjistit okolnosti spáchaného trestného činu. Na místě činu ale už pracují jeho švédští kolegové. Jeho formulace neustále opravuje švédská vyšetřovatelka, která zavražděnou ženu označuje jako „osobu" a možného „pachatele" doplňuje termínem „pachatelka" a „podezřelá osoba".

Vágní a velmi politicky korektní popis pachatele v tomto videu vyšetřování příliš nepomáhá. Dvojice se dotkne také tématu možné etnické příslušnosti pachatele či možnosti, že by se mohlo jednat o migranta. Dánský vyšetřovatel je rozhořčen jednáním své švédské kolegyně a do očí jí říká, co si myslí o politické korektnosti v sousední zemi. Přitom se dotkne i cti a národní hrdosti Švédů, kvůli čemuž je na konci zatčen.

Švédsko je země, která se vyznačuje tím, že nevede statistiku kriminálních činů spáchaných migranty. V hlavních švédských médiích je oznámení etnické příslušnosti zločince nemyslitelné, což vede k obvinění z neefektivní prevence kriminality. V březnu roku 2017 se švédský policista Peter Springar na svém twitterovém účtu vzbouřil proti nadměrné politické korektnosti a způsobům, jakými orgány potlačují přistěhovaleckou kriminalitu. Švédská policie podniká kroky k udržení práva a pořádku ve svých vlastních řadách a zabraňuje vzniku takového vzdoru.