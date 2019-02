Ruska tančila u tyče ve výšce téměř 100 metrů nad zemí (VZRUŠUJÍCÍ VIDEO)

Manžel Mariny Bogdan řekl portálu MOJE! Online, že video, na kterém pracoval cely tým, bylo natočeno v srpnu. Sportovci neměřili výšku budovy, ale domnívají se, že je asi 80 metrů, pro tanec byla vytvořena speciální tyč.

Bogdan poznamenal, že pro jeho ženu to byl nejděsivější projekt. „Hodně lidí se ptá, proč jsem to udělala. Možná sama úplně nevím. Na druhou stranu, proč ne? Je lepší sedět doma na gauči nebo pařit? Podle mě je to úplně nezajímavé," řekla Marina.

Dříve Sputnik zveřejnil video, jak se dvě ženy v bikinách koupaly v ledovém Japonském moři ve Vladivostoku. Vysvětlily, že ledové moře vyvolává silné emoce, dojmy a dobrou náladu.