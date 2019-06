Mateřské srdce. Malý Víťa, jehož matka zemřela na rakovinu, jede do adoptivní rodiny (VIDEO)

Nedávno celá země následovalo drama, které se rozvíjelo v Simferopolu: malý chlapec, jehož matka zemřela na rakovinu, byl odebrán od vlastní rodiny a poslali ho do dětského domova.

Valentina Tarasenková, maminka mnoha dětí, která má ve své rodině pět vlastních dětí a dvě adoptované děti, kdysi náhodou narazila na internetu na žádost neznámé ženy, která potřebovala pomoc. Dozvěděla se, že mladá žena, matka jednoletého syna, má rakovinu, třetí etapu. Vzala ji poté do svého domu, pomohla jí získat ruské občanství a starala se o ně. V dubnu Alena Čemerisová zemřela.

Navzdory skutečnosti, že Alena napsala prohlášení před její smrtí se žádostí o převod péče k její kamarádce, úředníci se rozhodli, že prioritou pro nejbližší příbuzné je, že dítě má dědečka na Ukrajině, a někde jinde je otec. Nikdo však pro Víťu nepřišel.

Matka mnoha dětí se nevzdávala. „Faktem je, že brát dítě do rodiny není dar z nebe, je to obrovská práce. To je velký kříž, odpověď na osud. A my samozřejmě, první věc, na kterou myslíme je, že mu potřebujeme dát co nejvíce, aby se splnila vůle matky, ne v dokumentech, ale aby ho opravdu vychovali jako hodného a dobrého člověka,“ říká Valentina.

Nejdříve 16. května 2019 obdržela stanovisko Ministerstva pro záležitosti dětí Správy Simferopolu, že by se mohla stát adoptivním rodičem dítěte ve věku do tří let. Na seznamu osvojenců města Valentina byla očíslována jako číslo 282. Ale žena se nevzdala, šla k soudu. A vyslyšeli ji! Víťa jede domů.

Teď je mateřské srdce klidné.