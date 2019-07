Video: Krůčky ve vesmíru. Přistání lodi Sojuz MS-13 na ISS

Raketa Sojuz-FG odstartovala z kosmodromu Bajkonur v sobotu 20. července v 18.28 hod českého času.Po devíti minutách od startu se loď oddělila od třetího stupně rakety a zamířila směrem k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS).

Let se uskutečnil 50 let poté, co se lunární modul kosmické lodi Apollo spolu s posádkou poprvé v historii lidstva dotkl povrchu Měsíce.

Loď přistála na ISS o čtyři minuty dříve, než se původně plánovalo, a to v 0.47 českého času. O dvě hodiny později Skvorcov, Parmitano a Morgan otevřeli poklopy a vydali se na palubu stanice. Daní astronauti stráví na vesmírné stanici přes 200 dní.

V průběhu expedice ISS – 60/61 je naplánováno téměř 50 experimentů podle programu vědeckého a aplikovaného výzkumu, přičemž pět z nich bude provedeno v automatickém režimu bez účasti posádky.