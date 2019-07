Video: Výročí prvního výstupu ženy do vesmíru. Jak to bylo a jak se má teď?

Lásku k létání zdědila po svých rodičích. Její otec, Jevgenij Savický, byl letecký maršál a dvojnásobný hrdina Sovětského svazu. Proto Světlana již jako dívka od dětství snila o letech do vesmíru.

„Měla jsem cíl – létat. A konkrétně se účastnit letů do vesmíru. Nikdy jsem to nikomu neříkala, jelikož to bylo v době, kdy říkali, že vesmír není nic pro ženy. Letěla tam jedna žena a už to není potřeba, stačilo, všechno je jasné a tak dále,“ vzpomíná Světlana.

Světlana Savická spolu s kosmonautem Vladimirem Džanibekovem strávili ve vesmíru celkem 3 hodiny a 35 minut. Cílem kosmonautů bylo otestovat ve vesmíru svařování elektronovým paprskem. Dne 29. července 1984 se posádka vrátila na Zemi.

“Jsme samozřejmě velmi spokojeni s tím, jak probíhal let. Posádka pracovala velmi harmonicky a sladěně. Zaprvé, je to zásluha celého našeho vesmírného programu, těch, co vytváří techniku a těch, co provádí experimenty,“ dělí se Světlana o své dojmy.

V letech 1985-1986 se Savická připravovala na to, že stane v čele ženské posádky na stanici Saljut 7. Ale první ženská expedice na světě se neuskutečnila.

Celkem Savická strávila ve vesmíru 20 dnů, přičemž 3 hodiny 35 minut z nich mimo kosmickou loď. Jednotku kosmonautů opustila v roce 1993 s hodností majora. Světlana Savická je jedinou ženou, které byl dvakrát udělen čestný titul Hrdina Sovětského svazu. A za to, jak přispěla rozvoji výzkumu vesmíru, po ní byly pojmenovány dvě malé planety: Č. 4118 (Světlana), Č. 4303 (Savická).

Nyní je Savická místopředsedkyní Výboru ruské Státní dumy pro obranu.