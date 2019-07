Video: V Jordánsku se otevřelo unikátní podvodní muzeum vojenské techniky provozované ozbrojenými silami země

Unikátní podvodní muzeum vojenské techniky se otevřelo v Jordánsku v turistickém městě Akaba. Pro jeho vytvoření do dne Rudého moře ponořily 19 vojenských vozidel, poskytnutých ozbrojenými silami země.

Osm z exponátů bylo ponořeno do hloubky do 20 metrů, dalších 11 leží v hloubce až 28 metrů. Toto umístění zařízení umožní turistům dobře to pozorovat z boku lodi se skleněným dnem nebo s akvalungem.

V prohlášení vedení zvláštní ekonomické zóny Akaba se uvádí, že potopené předměty „umístili podél korálových útesů s imitací bojových taktických formací“. Kromě tanků a výsadkových lodí je na dně vůz rychlé lékařské pomoci, vojenský jeřáb, protiletadlová baterie a další zbraně.

Muzeum bylo založeno Zvláštní ekonomickou zónou Akaba za účelem přilákání turistů do již populárního potápěčského střediska.

Akaba je turisty oblíbené jordánské středisko. Nachází se vedle Izraelského Ejlatu a egyptského Šarm aš-Šajchu.