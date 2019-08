Video: Dětská práce. Jaké je to v Afghánistánu?

Na celém světě je nuceno pracovat 218 milionů dětí ve věku od 5 do 17 let. 152 milionů je obětí moderního otroctví a 73 milionů z nich je zapojeno do nebezpečné práce.

Téměř polovina dětí zaměstnaných v práci je v Africe (72,1 milionu). V Asii a Tichomoří - 62,1 milionu, v Severní a Jižní Americe - 10,7 milionu, v arabských státech - 1,2 milionu, v Evropě a střední Asii - 5,5 milionu.

V Africe je 1 z 5 dětí (19,6 %) zaměstnáno. V arabských státech - 1 z 35 (2,9 %), v Evropě a střední Asii - 1 z 25 (4,1 %), v Severní a Jižní Americe - 1 z 19 (5,3 %), v Asii a Tichomořském regionu - 1 ze 14 (7,4 %).

Téměř polovina ze 152 milionů dětských obětí moderního otroctví je ve věku 5 až 11 let. 42 milionů (28 %) má 12–14 let, 37 milionů (24 %) má 15–17 let.

Navzdory skutečnosti, že většinu nebezpečné práce vykonávají mladí lidé ve věku 15–17 let, přibližně 19 milionů dětí v této oblasti je mladší 12 let. Ze 152 milionů otroků je 88 milionů chlapců a 64 milionů dívek.

Chlapci tvoří 58 % dětí zapojených do práce a 62 % do nebezpečné. Jsou vystaveni vyššímu riziku, že se stanou otroky, může to však být způsobeno nedostatkem údajů o dětech, které dělají domácí práce.

Dětská práce převládá v zemědělství (71 %), včetně rybolovu, lesnictví a chovu skotu. Dětská práce rovněž představuje 17 % sektoru služeb a 12 % průmyslu, včetně těžby přírodních zdrojů.