Video: Nezahojitelná rána Srbska - Operace Bouře. Akce za účasti vysocepostavených vládních úředníků ze Srbska

Aleksandar Vučić, srbská premiérka Ana Brnabićová a prezident Republiky srbské Milorad Dodik stáli v čele shromáždění během náboženské modlitby, kterou provedl srbský patriarcha Irinej.

„Je pro nás důležité, že patříme k jedinému národu, nepotřebujeme hranice. Potřebujeme vědět, kdo jsou Srbové, musíme ochraňovat srbský národ, zachovávat tradici a zachovat Srbsko a Republiku srbskou. A to je to, co víme, jak dělat, a to je to, co budeme dělat společně,“ uvedl Vučić.

„Nemůžeme oživit mrtvé. Jen během Operace Bouře bylo zabito více než 1800 našich lidí. Více než 800 je stále považováno za pohřešované osoby. To je těžká rána pro naše lidi. Těžká a nezahojitelná rána. Zatímco se Chorvati radují po celém Chorvatsku, my se smutkem oplakáváme naše oběti,“ dodal Dodik.

Zatímco v Chorvatsku je den výročí Operace Bouře vnímán jako vítězná událost, v sousedním Srbsku je tento den nazván jako Den paměti. Téměř 700 pomníků etnických Srbů zabitých během tohoto útoku je vybudováno na území Srbska.

V důsledku Operace Bouře bylo vysídleno téměř 200 000 chorvatských Srbů. Chorvatská oslava této události zhoršuje vztahy mezi Srbskem a jeho sousedem.